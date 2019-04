Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der SANHA GmbH & Co. KG vom 29. April 2019:Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der führenden Hersteller für Rohrleitungssysteme und Verbindungsstücke (Fittings) im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, hat, wie in den geänderten Anleihebedingungen der Unternehmensanleihe 2013/23 (ISIN DE000A1TNA70/ WKN A1TNA7) dokumentiert, heute ein Compliance Certificate auf der Unternehmenswebsite (www.sanha.com/de/uebersanha/ anleihe/dokumente) veröffentlicht. In dem vom gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger geprüften Zertifikat wird die Einhaltung der Finanzkennzahlen (per 31. Dezember 2018) gemäß § 10 (3) der Anleihebedingungen vom 15. September 2017 bestätigt. ...

