Korea Gas kündigt an, bis zum Jahr 2030 umgerechnet rund 4 Milliarden Dollar in den Bau von 25 Anlagen zur Erzeugung von Wasserstoff und Pipelines mit einer Gesamtlänge von 700 Kilometern für den Transport des Gases in Südkorea investieren zu wollen. Bis 2030 rechnet Korea Gas mit einer Distributionsmenge von 1,73 Millionen Tonnen Wasserstoff pro Jahr und einer nationalen Nachfrage von 1,94 Millionen ...

