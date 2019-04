Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Underperform" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Er schenke der Idee von Unternehmenschef Elon Musk keinen großen Glauben, "innerhalb eines Monats" eine Versicherung für die eigenen Elektrofahrzeuge anbieten zu wollen, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Montag vorliegenden Studie. Tesla habe bereits jetzt viele operative und finanzielle Baustellen./la/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2019 / 09:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2019 / 09:12 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0097 2019-04-29/18:11

ISIN: US88160R1014