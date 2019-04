FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag mit leichten Aufschlägen aus dem Handel gegangen. Der DAX gewann 0,1 Prozent auf 12.328 Punkte. Teilweise belasteten Gewinnmitnahmen sowie der unklare Ausgang der spanischen Parlamentswahlen leicht. Eine Regierungsbildung in Madrid dürfte nicht einfach werden. Neue Allzeithochs an den US-Börsen stützten dann aber am Nachmittag und überwogen letztlich.

Die Bayer-Aktionäre haben Konzernchef Werner Baumann wegen der unkalkulierbaren Monsanto-Risiken auf der Hauptversammlung am Freitag das Vertrauen entzogen. Dort wurde der gesamte Vorstand für seine Tätigkeit im vergangenen Jahr nicht entlastet, ein wohl einmaliger Vorgang in Deutschland bei noch amtierenden Managern von DAX-Unternehmen. Rechtlich hat der "Denkzettel" aber keine Bedeutung, wie ein Marktteilnehmer sagt. Bereinigt um die Dividende schloss die Aktie (minus 3,5 Prozent) aber leicht im Plus.

Salzgitter überrascht positiv im Stahlsektor

Neben Bayer schütteten auch Merck (unverändert) und Continental (minus 2,7 Prozent) Dividenden an die Aktionäre aus. Nach der Gewinnwarnung am Freitag ging es für die Aktie von Aurubis um weitere 3,7 Prozent nach unten.

Nach besser als erwarteten Zahlen und einem in den oberen Bereich der Gewinnspanne angehobenen Ausblick gewannen Salzgitter 2,9 Prozent. Mit Abgaben von 2,1 Prozent erging es Thyssenkrupp weniger gut. Grund der neuerlichen Verluste war eine Abstufung auf "Sell" durch das Bankhaus Metzler. Daneben hat die DZ Bank die Aktie von der Equity-Long-Liste gestrichen.

Nach Zahlenausweis gaben Covestro 1,3 Prozent nach. Die Abweichung des EBITDA lag nach Aussage von DZ-Bank-Analyst Peter Spengler zum Vara-Konsens bei 3,5 Prozent und zur DZ-Erwartung bei 0,5 Prozent. Aufgetreten sei ein hoher negativer Preiseffekt auf das EBITDA.

Fielmann-Zahlen kommen gut an

Fielmann (plus 2,9 Prozent) hat im ersten Quartal den Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert. Kostendisziplin, mehr verkaufte Brillen und Gewinnverbesserungen in zwei von vier Ländereinheiten machten sich hier positiv bemerkbar. Im laufenden Geschäftsjahr und 2020 plant Deutschlands größte Optikeinzelhandelskette Investitionen in den Ausbau des Geschäfts, die das Unternehmen auch bei der Digitalisierung voranbringen sollen. Der Vorsteuergewinn soll 2019 auf Vorjahresniveau stagnieren.

Nach dem aus Dortmunder Sicht verlorenen Revierderby gegen Schalke 04 und aus Sicht von BVB-Trainer Lucien Favre verspielten Meistertitel in der Fußball-Bundesliga gab es auch für die Aktie eine Klatsche. Die Aktie verlor 0,6 Prozent.

"Die Zahlen sind sehr schwach", sagte ein Händler zum Geschäftsausweis von Washtec (minus 6 Prozent). Sowohl der Umsatz als auch der Gewinn auf EBIT-Basis hätten die Erwartungen an das erste Quartal nicht erfüllt.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 70,7 (Vortag: 90,0) Millionen Aktien im Wert von rund 2,86 (Vortag: 3,69) Milliarden Euro. Es gab 11 Kursgewinner, 18 -verlierer und 1 unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.328,02 +0,10% +16,75% DAX-Future 12.346,00 +0,01% +16,06% XDAX 12.327,59 +0,02% +16,51% MDAX 26.074,23 +0,63% +20,78% TecDAX 2.912,32 +0,51% +18,86% SDAX 11.703,00 +0,19% +23,07% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,51 -36 ===

