NEW YORK (Dow Jones)--Leicht nach oben geht es zu Wochenbeginn an der Wall Street, womit sich die positive Tendenz vom Freitag fortsetzt. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite haben dabei neue Allzeithochs markiert. Der Handel verläuft insgesamt allerdings in ruhigen Bahnen, die Indizes bewegen sich kaum von der Stelle. Die Blicke sind bereits auf das Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch und den US-Arbeitsmarktbericht für den April am Freitag gerichtet.

Daneben steht weiter die Berichtssaison im Fokus. In der laufenden Woche legen 164 Unternehmen aus dem S&P-500 ihre Zahlen vor. Dauerthema im Hintergrund bleiben zudem die Handelsgespräche zwischen den USA und China, zu deren neuer Runde am Dienstag US-Vertreter nach Peking reisen werden.

Der Dow-Jones-Index gewinnt am Mittag (Ortszeit) 0,1 Prozent auf 26.558 Punkte. Für den S&P-500 sowie den Nasdaq-Composite geht es ebenfalls um jeweils 0,1 Prozent nach oben.

Zwar wird die Luft für die Indizes zunehmend dünner, da die hohen Indexstände für manchen einen Anreiz für Gewinnmitnahmen darstellen. Doch das starke Wirtschaftswachstum hatte zum Wochenausklang Ängste wegen einer nachlassenden Konjunktur zerstreut.

Die vorbörslich veröffentlichten persönlichen Ausgaben sind stärker gestiegen als erwartet, bei den persönlichen Einnahmen war es umgekehrt.

Boeing schwach - Disney gesucht

Bei den Einzelwerten stehen Boeing im Blick. Das Stabilisierungssystem MCAS der Boeing-Maschinen 737 MAX ist bereits im vergangenen Jahr ins Visier der US-Flugaufsicht FAA geraten. Inspektoren erwogen 2018, einen Flugstopp für Maschinen dieses Typs anzuordnen, wie informierte Kreise am Sonntag bestätigten. Grund war, dass Boeing ein Warnsystem für Fehlfunktionen des MCAS deaktiviert hatte - offenbar, ohne die Fluggesellschaften darüber in Kenntnis zu setzen. Die Aktie verliert 0,1 Prozent.

Die Disney-Aktie verliert nach anfänglichen Kursaufschlägen nun 0,7 Prozent, obwohl das Superhelden-Epos "Avengers: Endgame" einen Rekorderlös eingespielt hat. Erstmals hat ein Film bei seinem Debüt an den weltweiten Kinokassen mehr als 1 Milliarde US-Dollar eingespielt.

Nachbörslich wird die Google-Mutter Alphabet ihre Ergebnisse für das erste Quartal vorlegen. Die Aktie legt im Vorfeld um 0,1 Prozent zu.

Dollar hält Gewinne

Am Devisenmarkt kann der Dollar seine jüngsten Gewinne verteidigen; der Euro geht mit 1,1165 Dollar um. Die Gemeinschaftswährung gibt indes nicht weiter nach, auch wenn die spanischen Parlamentswahlen vom Wochenende einige Unsicherheit nach sich ziehen. Denn die Gefahr einer rechts-konservativen Anti-Europa-Koalition ist vom Tisch. Die Unicredit ist sogar der Ansicht, dass ein weiterer Anstieg des Greenback unwahrscheinlich sei und verweist auf die nur verhaltene Reaktion auf das überraschend deutlich gestiegene US-Bruttoinlandsprodukt am Freitag.

Für vermeintlich sichere Anlagen können sich die Investoren angesichts ihrer Risikofreude nicht begeistern. So zeigt sich der Anleihenmarkt leicht unter Druck. Die Zehnjahresrendite steigt im Gegenzug um 2,6 Basispunkte auf 2,53 Prozent. Die Zurückhaltung begründen Teilnehmer auch mit der Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch. Der Goldpreis fällt nach den jüngsten Aufschlägen um 0,6 Prozent auf 1.279 Dollar pro Feinunze zurück.

Auch die Ölpreise setzen ihre Aufwärtsbewegung nicht fort. US-Präsident Donald Trump hat erneut die Opec aufgefordert, angesichts steigender Preise die Produktion anzukurbeln. Zuletzt hatte der Preis von den verschärften Sanktionen gegen Iran profitiert. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI reduziert sich um 0,3 Prozent auf 63,12 Dollar, Brent verliert 0,2 Prozent auf 72,03 Dollar.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.557,50 0,05 14,17 13,85 S&P-500 2.943,21 0,11 3,33 17,41 Nasdaq-Comp. 8.156,51 0,12 10,11 22,93 Nasdaq-100 7.829,88 0,04 3,20 23,70 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,28 -0,4 2,28 107,6 5 Jahre 2,31 1,8 2,29 38,4 7 Jahre 2,41 2,4 2,39 16,4 10 Jahre 2,53 2,6 2,50 8,1 30 Jahre 2,95 2,6 2,92 -11,9 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:39 Uhr Fr, 17:16 % YTD EUR/USD 1,1165 +0,14% 1,1157 1,1165 -2,6% EUR/JPY 124,83 +0,34% 124,60 124,60 -0,7% EUR/CHF 1,1389 +0,22% 1,1377 1,1375 +1,2% EUR/GBP 0,8639 +0,11% 0,8628 0,8635 -4,0% USD/JPY 111,80 +0,20% 111,61 111,62 +2,0% GBP/USD 1,2924 +0,02% 1,2934 1,2929 +1,3% Bitcoin BTC/USD 5.138,88 +0,08% 5.173,76 5.130,64 +38,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,12 63,30 -0,3% -0,18 +34,5% Brent/ICE 72,03 72,15 -0,2% -0,12 +31,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.278,86 1.286,19 -0,6% -7,34 -0,3% Silber (Spot) 14,90 15,08 -1,2% -0,18 -3,9% Platin (Spot) 893,00 899,66 -0,7% -6,66 +12,1% Kupfer-Future 2,89 2,89 0% 0 +9,5% ===

