Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Klagenfurt (pta036/29.04.2019/18:15) - Die BKS Bank AG gibt auf Basis der vorläufigen Zahlen für das erste Quartal 2019 bekannt, dass der Periodenüberschuss (nach Steuern) um zirka 29% über dem Wert des ersten Quartals 2018 liegen wird.



Die endgültigen und geprüften Zahlen für das erste Quartal 2019 wird die BKS Bank AG voraussichtlich am 24. Mai 2019 bekanntgeben und veröffentlichen.



(Ende)



