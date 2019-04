Europas wichtigste Börsen haben am Montag minimal zugelegt. Auf die Laune der Anleger drückte die maue Wirtschaftsstimmung. Sie hatte sich im April weiter eingetrübt und zudem deutlicher als erwartet.

In Spanien konnte sich der Leitindex Ibex 35 nach anfänglichen Verlusten wieder erholen und schloss wie die anderen Aktienmärkte auch leicht im Plus. Am Sonntag hatte die Parlamentswahl den Sozialisten unter Ministerpräsident Pedro Sánchez ihr bestes Stimmenergebnis seit elf Jahren beschert, doch zugleich auch der rechtspopulistischen Partei Vox die Tür ins Parlament geöffnet. Die Konservativen Spaniens indes erlebten ein Debakel, denn sie halbierte ihr Ergebnis von 2016.

Der EuroStoxx 50 beendete den ersten Tag der Woche mit plus 0,04 Prozent auf 3501,94 Punkte. Nachdem der Leitindex der Eurozone in der vergangenen Woche sein höchstes Niveau seit August 2018 erreicht hatte, hielt er sich damit weiter stabil. Der französische Leitindex Cac 40 stieg am Montag um 0,21 Prozent auf 5580,98 Punkte. In London rückte der FTSE 100 um 0,17 Prozent auf 7440,66 Punkte vor. Der Ibex 35 , der zeitweise rund ein Prozent eingebüßt hatte, schloss letztlich 0,12 Prozent höher.

Das Wahlergebnis mache eine Regierungsbildung in Madrid schwierig, hieß es seitens der Commerzbank. Allerdings driftete Spanien auch nicht in die "Anti-Europa-Ecke" ab, so dass eine am Markt befürchtete Belastung für den Euro ausblieb.

Zu den Favoriten im EuroStoxx zählten die Anteilscheine von Philips mit plus 2,3 Prozent. Der niederländische Medizintechnikkonzern profitierte zum Jahresauftakt von einem starken Geschäft in den Schwellenländern. Analyst Ian Douglas-Pennant von der JPMorgan hob insbesondere das starke Geschäft mit Konsumartikeln hervor.

Novo Nordisk profitierten in Dänemark mit plus 1,4 Prozent von einer positiven Studie von Credit Suisse. Die schweizerische Großbank ist nun optimistisch für die Aktie des Insulinherstellers gestimmt. Das Unternehmen dürfte zu den größten Profiteuren der US-Gesundheitsreform zählen, erwartet Analyst Trung Huynh.

Astrazeneca stiegen in London um 0,8 Prozent. Der britische Pharmakonzern hatte am Freitag mit starken Quartalszahlen überrascht und erntete nun positive Analystenkommentare. Die Experten von CFRA etwa empfehlen die Aktien nun zum Kauf./ck/he

