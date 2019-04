Die DZ Bank hat den fairen Wert für Salzgitter AG nach Eckdaten zum ersten Quartal von 26 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Stahlhersteller sei ergebnisseitig gut in das neue Geschäftsjahr gestartet, wobei die Entwicklung des Gewinns auch von stichtagsbezogenen Bewertungseffekten und positiven Sondereffekten im Zusammenhang mit dem Erwerb von Aktien des Metallkonzerns Aurubis profitiert habe, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Schlamp erhöhte seine Ertragsschätzungen moderat./la/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2019 / 18:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2019 / 18:05 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006202005