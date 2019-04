Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Renault auf "Neutral" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Während der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen des Autobauers habe Finanzchefin Clotilde Delbos bekräftigt, dass eine irreversible Allianz mit dem japanischen Autobauer Nissan angestrebt werde, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie sei für beide Seiten nötig. Zugleich habe sie die Spekulationen über einen möglichen Zusammenschluss mit Nissan nicht kommentiert./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2019 / 15:51 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0104 2019-04-29/20:34

ISIN: FR0000131906