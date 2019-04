Der von Reed Sinopharm ausgerichtete Health Industry Summit (tHIS) 2019 wird auf eine Gesamtausstellungsfläche von 400.000 m2 vergrößert. Erstmals wird er nach dem Konzept "Zwei Städte eine Show" zugleich in Shanghai und Hangzhou stattfinden, zwei wichtigen Städten im chinesischen Jangtse-Wirtschaftsgürtel. Die Veranstaltung gliedert sich in die Medizinbedarf-Fachmesse CMEF (China International Medicinal Equipment Fair) und die PHARMCHINA im Nationalen Kongress- und Ausstellungszentrum (National Convention and Exhibition Center) in Shanghai vom 13. bis zum 17. Mai sowie die API China die führende chinesischen Ausstellung für die Pharmaproduktionsbranche im Hangzhou International Expo Center vom 8. bis zum 10. Mai.

In diesem Jahr stehen auf dem tHIS 2019 massive Gesundheitstechnologien im Mittelpunkt, unter anderem Medizintechnik und -geräte, Medikamente und pharmazeutische Wirkstoffe. Diese "Big Health Exhibition Week" wird ein Forum für mehr als 7.400 Aussteller aus über 30 Ländern und Regionen und 230.000 Besucher aus 150 Ländern sein, auf dem über 130 Einzelveranstaltungen stattfinden werden.

Die 81.CMEF wird gleichzeitig mit der Intelligent Health China 2019 und der 28.International Component Manufacturing & Design Show (ICMD) eröffnet, so dass die gesamte Industriekette einschließlich der medizinischen Instrumente und Technologien abgedeckt ist. Sie wird eine Plattform für 10 Cluster, internationale Innovationswettbewerbe in der medizinischen Transformation, für Showveranstaltungen und fast 60 wissenschaftliche Konferenzen sein. Die 81.PHARMCHINA ist Schauplatz für Aktivitäten wie Innovationsforen, Marketingforen sowie Meetings zu pharmazeutischen Wirkstoffen.

Die API China (Hangzhou) wird als renommierte und umfassende Ausstellungs- und Geschäftsplattform der chinesischen Pharmaindustrie zusammen mit führenden Pharmaunternehmen zur Förderung von Innovationen in der pharmazeutischen Technologie und zur Aufwertung von Produkten in China beitragen.

Einige der wichtigsten Aussteller sind Mindray, Shinva, United Imaging, GE, Siemens, Philips, Yuyue, JD.COM, Omron, Foxconn, Intel und chinesische Pharmariesen wie Sinopharm, Shanghai Pharma und CR Pharmaceuticals.

Im tHIS-Ernährungssektor werden drei große Messen die Natural Health Nutrition Expo (NHNE), die International Food and Beverage Expo (NFBE) und die Nutration Health Ingredients (NHI) das gesamte Spektrum der Ernährungsindustrie von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Vertrieb abbilden. Hier werden GNC, Jamieson Bodybuilder, Enervite, JSC TWINS TEC, Good Health und weitere Anbieter präsent sein. Als einflussreichste Veranstaltung in der globalen Gesundheitsbranche verfolgt tHIS das erklärte Ziel, globale Kunden auf dem chinesischen Markt umfassend zu unterstützen und die Verbindung zwischen dem Weltmarkt und dem chinesischen Markt aufrechtzuerhalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190429005740/de/

Contacts:

Yolanda Yang

E-Mail: ziwei.yang@reedsinopharm.com

Tel.: +86 010 84556590