Stuttgart (ots) - Reichlich verspätet versucht die Bundesregierung, mit einem Klimakabinett eine Linie in ihre Politik zu bekommen. Ein allseits gültiger Preis für jede ausgestoßene Tonne Kohlendioxid ist das wohl heikelste Thema, über das im Bundeskanzleramt, im Umwelt- und im Wirtschaftsministerium nachgedacht wird. Wozu eine undurchdachte Einführung einer CO2-Zusatzsteuer führen kann, zeigen die Gelbwesten-Proteste in Frankreich. Auch müssen sich die sonst so europaaffinen Sozialdemokraten fragen lassen, warum sie ausgerechnet in diesem Fall, der nur international Erfolg kennt, national antworten wollen. Ja, es muss sich schnell was tun beim Klimaschutz. Aber zu kleinteilig darf er nicht sein. Das ist eine gewaltige Aufgabe.



