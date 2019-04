FRANKFURT (Dow Jones)--Das Biotechunternehmen Morphosys und I-Mab Biopharma haben einen ersten Patienten in einer klinischen Phase 3-Studie in Taiwan behandelt. Geprüft werde ein Antikörper von Morphosys in Kombination mit Lenalidomid bei Patienten mit wiederkehrendem oder therapieresistentem Knochenmarkkrebs, teilte das deutsche Unternehmen mit.

I-Mab ist ein chinesisches Unternehmen, das sich ausschließlich auf die Entwicklung innovativer Biologika in der Immunonkologie und Autoimmunerkrankungen konzentriert, und besitzt die exklusiven Rechte für die Entwicklung und Vermarktung des Mittels in China, Taiwan, Hongkong und Macau. Der Wirkstoff soll an insgesamt 291 Patienten überprüft werden.

Die Behandlung des ersten Patienten in dieser Studie löst eine Meilensteinzahlung an Morphosys in Höhe von 3 Millionen US-Dollar aus.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2019 16:26 ET (20:26 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.