Melinda Gates, die zusammen mit ihrem Ehemann die "Bill and Melinda Gates Foundation" führt, hat das wirtschaftliche System der USA verteidigt, dabei aber auch bestehende Probleme eingeräumt.Das politische Amerika findet sich derzeit in einer hitzigen Diskussion über Kapitalismus vs Sozialismus wider. Hintergrund ist, dass zahlreiche Abgeordnete und Präsidentschaftsbewerber der Demokraten angesichts der in 2020 anstehenden Präsidentschaftswahlen umfassende Veränderungen am bestehenden System ...

Den vollständigen Artikel lesen ...