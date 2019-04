Der Bitcoin konnte sich in den vergangenen Wochen aus seiner monatelangen Seitwärtsbewegung kämpfen und an Wert gewinnen. Doch möglicherweise knüpft das Krypto-Gold an diese Performance im neuen Monat nicht wieder an.Seit Jahresanfang pendelte der Bitcoin zwischen 3.000 und 4.000 US-Dollar. Im April konnte die Nummer Eins unter den Kryptowährungen schließlich wieder nachhaltig über die Marke von 5.000 US-Dollar steigen. Erstmals seit einem halben Jahr erreichte die Cyberwährung zwischenzeitlich ...

