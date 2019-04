DGB-Chef Reiner Hoffmann hat den Parteien in Deutschland einen zu zögerlichen Europawahlkampf vorgeworfen. "Alle Parteien sind im gegenwärtigen Europawahlkampf viel zu mutlos", sagte Hoffmann der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Der DGB starte zum 1. Mai einen klaren Aufruf an alle Bürger, bei der Europawahl am 26. Mai von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Unter dem Motto "Europa. Jetzt aber richtig!" will der DGB am Mittwoch unter anderem auf einer zentralen Kundgebung in Leipzig für mehr soziale Gerechtigkeit werben. "Europa steht für Frieden und die Mehrung des Wohlstands", sagte Hoffmann.

"Fast alle Parteien in Deutschland sind viel zu lange auf Distanz zu Europa geblieben nach dem Motto: Alles, was schlecht ist, kommt aus Europa - alles Gute kommt aus Deutschland", so der DGB-Chef. "Viel zu lange herrschte die Auffassung vor: Mit Europa kann man keine Wahlen gewinnen."/bw/DP/zb

