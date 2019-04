Zur Rose Group AG publiziert Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 23. Mai 2019 EQS Group-News: Zur Rose Group AG / Schlagwort(e): Generalversammlung Zur Rose Group AG publiziert Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 23. Mai 2019 30.04.2019 / 07:00 Medienmitteilung Zur Rose Group AG publiziert Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 23. Mai 2019 Die Zur Rose Group AG hat heute ihren Aktionären die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 23. Mai 2019 zugestellt. Neben den standardmässigen Themen finden sich einige weitere Sachgeschäfte auf der Traktandenliste. Im Fall der Annahme der Steuerreform und der AHV-Finanzierung (STAF) durch das Schweizer Stimmvolk am 19. Mai 2019 beabsichtigt die Zur Rose Group AG, die bestehenden Kapitaleinlagereserven teilweise in Aktienkapital umzuwandeln, um auch nach Inkrafttreten des Bundesgesetzes durch eine schrittweise Nennwertrückzahlung mittels Kapitalherabsetzung verrechnungssteuerfreie Ausschüttungen vornehmen zu können. Vor diesem Hintergrund beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine ordentliche Kapitalerhöhung durch Erhöhung des Nennwerts der ausgegebenen Namenaktien von heute CHF 5.75 um CHF 24.25 auf neu CHF 30.00 pro Aktie ohne Ausgabe von neuen Aktien. Da die Nennwerterhöhung aus den bestehenden Kapitaleinlagereserven der Gesellschaft erfolgt, müssen die Aktionäre keine Einlagen oder andere Leistungen erbringen. Gleichzeitig beantragt der Verwaltungsrat, das bedingte Aktienkapital für die Ausgabe von Aktien für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme um 176'643 Namenaktien auf neu 200'000 Namenaktien zu erhöhen. Zudem beantragt er, neues bedingtes Aktienkapital im Umfang von 1'308'880 Namenaktien zu schaffen, um die finanzielle Flexibilität der Zur Rose-Gruppe zu erweitern. Wie bereits am 15. April 2019 kommuniziert, schlägt die Zur Rose-Gruppe Tobias Hartmann, Dr. Christian Mielsch und Florian Seubert als neue Mitglieder des Verwaltungsrats zur Wahl vor. Die Nomination hat zum Ziel, das oberste Gremium der Gesellschaft mit ausgewiesener Expertise bezüglich Technologie, Handel und Finanzen weiter zu stärken. Die Einladung zur Generalversammlung der Zur Rose Group AG mit der kompletten Traktandenliste und den Erläuterungen des Verwaltungsrats sowie weiteren Informationen sind abrufbar unter «zurrosegroup.com» | «Investoren & Medien» | «Generalversammlung» bzw. unter folgendem Link: https://zurrosegroup.com/websites/zurrosegroup/German/2070/generalversammlung.html. Kontakt für Analysten und Investoren Marcel Ziwica, Chief Financial Officer E-Mail: ir@zurrose.com, Telefon: +41 58 810 11 49 Kontakt für Medien Lisa Lüthi, Leiterin Unternehmenskommunikation E-Mail: media@zurrose.com, Telefon: +41 52 724 08 14 Agenda 23. Mai 2019 Ordentliche Generalversammlung 21. August 2019 Halbjahresergebnis 2019 23. Oktober 2019 Q3/2019 Trading Update Zur Rose-Gruppe Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist Europas grösste E-Commerce-Apotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet sie eine qualitativ hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung und leistet damit einen Beitrag zur Senkung der Kosten im Gesundheitswesen. Sie zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler Services im Bereich Arzneimittelmanagement und treibt die Positionierung als umfassende, integrierte Gesundheitsplattform aktiv voran. Das Schaffen von Mehrwerten und eine ausgeprägte Patientenorientierung machen die Unternehmensgruppe zu einem wichtigen strategischen Partner für Leistungserbringer, Kostenträger und Industrie. Die Zur Rose-Gruppe ist international mit starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke DocMorris. Das Unternehmen beschäftigt an verschiedenen Standorten über 1300 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 1'207 Millionen Franken. Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker ROSE). Die im Juli 2018 begebene Unternehmensanleihe über 115 Millionen Franken ist ebenfalls an der SIX Swiss Exchange gelistet (Valor 42146044, ISIN CH0421460442, Ticker ZRO18). Weitere Informationen unter zurrosegroup.com. Ende der Medienmitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Zur Rose Group AG Walzmühlestrasse 60 8500 Frauenfeld Schweiz Telefon: +41 52 724 08 14 Internet: www.zurrosegroup.com ISIN: CH0042615283 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 803867 Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 803867 30.04.2019 ISIN CH0042615283 AXC0048 2019-04-30/07:01