Das Programm bietet japanisches Sprachtraining, eine kulinarische Grundausbildung in Japan und eine praktische Ausbildung in erstklassigen japanischen Küchen und Sushi-Restaurants in Japan.

Teilnehmer für das durch das Ministerium für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei in JAPAN geförderte Trainingsprogramm für japanische Küche für nicht-japanische Köche gesucht, die sich aufrichtig wünschen, die japanische Küche in Japan zu erlernen

Wir laden nicht-japanische Köche ein, die mit Unterstützung des Ministeriums für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei in JAPAN die japanische Küche ernsthaft erlernen wollen. Das Ausbildungsprogramm besteht aus einer japanischen Sprachausbildung und einer kulinarischen Grundausbildung in Japan, gefolgt von einer praktischen Restaurantausbildung in erstklassiger japanischer Küche und in Sushi-Restaurants in Japan für insgesamt acht Monate. Wir erwarten von den Teilnehmern, die sich im Rahmen des Programms die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten der japanischen Küche aneignen möchten, dass sie die Vortrefflichkeit der japanischen Küche, der Esskultur und der in Japan hergestellten Zutaten auf der ganzen Welt fördern.

Zeitplan

Reichen Sie das Antragsformular bis Mi, 15. Mai 2019, 23:59 Uhr ein.

Die endgültigen Teilnehmer werden bis Ende Mai 2019 ausgewählt.

Ankunft in Japan am 30. Juni 2019.

Trainingszeitraum: 1. Juli 2019 bis Ende Februar 2020.

Ausgaben, die durch das Programm getragen werden

Flugticketkosten vom Heimatland nach Japan und zurück

Unterrichtsgebühr für die japanische Sprachschule und die Kochschule

Unterkunftskosten für den Aufenthalt in Japan

Bedingungen für die Teilnahme am Programm

Nicht-Japaner (ausländischer Staatsbürger), der in Japan oder im Ausland lebt

Bei der Ankunft in Japan über 18 Jahre alt

Absolvent einer Kochschule und/oder Berufserfahrung in der japanischen Küche.

Sprachkenntnisse (in Wort und Schrift) in Englisch und/oder Japanisch

Finanzielle Mittel, um während des Programms über die vom Programm getragenen Kosten sein eigenes Leben in Japan zu finanzieren

Die Wahrung von Höflichkeit, Integrität, guten Manieren, guter Disziplin und Respekt vor den Bedürfnissen anderer

Körperliche/geistige Gesundheit

Grundkenntnisse und -fertigkeiten in der Küche und aktive Motivation zum Erlernen der japanischen Küche

Die Möglichkeit, an allen Kursen des Programms teilzunehmen

Pläne zur Ausübung eines Berufes, der nach der Teilnahme am Programm zur Förderung der japanischen Küche, der Esskultur und der in Japan hergestellten Zutaten beiträgt

Für weitere Informationen

http://www.tow.co.jp/program/

Personalentwicklungsausschuss für japanische Küche und Esskultur

AYA HAMASUNA

nihonshoku@tow.co.jp