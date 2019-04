Der amerikanische Energiekonzern One Gas Inc. (ISIN: US68235P1084, NYSE: OGS) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 50 US-Cents ausbezahlen, wie am Montag berichtet wurde. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 31. Mai 2019 (Record day: 15. Mai 2019). Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 2 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Beim aktuellen Börsenkurs von 87,63 US-Dollar (Stand: 29. April 2019) ...

