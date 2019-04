Die Lufthansa macht mit dem Verkauf ihrer Bordverpflegungs-Sparte LSG Sky Chefs Ernst. Der Vorstand habe beschlossen, einen formalisierten Verkaufsprozess für die Tochter vorzubereiten, teilte der Dax-Konzern bei der Vorlage der Quartalszahlen am Dienstag in Frankfurt mit. Ob es letztlich zu einer Trennung komme, sei derzeit allerdings noch offen. Dabei kann sich die Konzernführung um Lufthansa-Chef Carsten Spohr einen Verkauf der Tochter als Ganzes oder in Teilen vorstellen.

Die Lufthansa hatte über diesen Schritt seit Jahren immer wieder nachgedacht. Erst im März hatte Spohr entsprechende Überlegungen bestätigt. Im ersten Quartal verdoppelten die LSG Sky Chefs ihren operativen Gewinn im Jahresvergleich von einer Million auf zwei Millionen Euro. Das Unternehmen versorgt nicht nur die Passagiere auf Lufthansa-Flügen, sondern auch in den Maschinen vieler anderer Fluggesellschaften mit Speisen und Getränken./stw/fba

ISIN DE0008232125

AXC0052 2019-04-30/07:15