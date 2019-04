Netflix hatte soeben 149 Mio. Abonnenten gemeldet, Spotify legt gestern mit 100 Mio. nach. Das hätte vor einem Jahr noch niemand so richtig zu glauben vermocht. Es ist aber richtig: Streaming ist zwar unter Fachleuten umstritten, aber der Markt will es haben. Die nächsten Jäger sind Apple und auch Google. Ein Investment? Es fällt schwer, die hohen Bewertungen zu akzeptieren. Doch ignorieren kann man sie ebenfalls nicht. Netflix hat einen Wert von 160 Mrd. $, Spotify weniger als die Hälfte, aber es sind werthaltige Geschäfte. In beiden Fällen zur Zeit noch mit roten Zahlen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info