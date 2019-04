Matador Partners Group AG erwirbt Commitment an ARDIAN ASF VIII Fonds EQS Group-News: Matador Partners Group AG / Schlagwort(e): Private Equity/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Matador Partners Group AG erwirbt Commitment an ARDIAN ASF VIII Fonds 30.04.2019 / 07:30 Pressemitteilung Matador Partners Group AG: Nächstes Commitment an namhaftem Fonds - Private-Equity-Spezialist erwirbt Commitment an ARDIAN ASF VIII Fonds - Höhe der Transaktion liegt bei fünf Mio. US-Dollar - Zielrendite beträgt 12 bis 16 % netto IRR Sarnen, 30. April 2019 - Erneut wartet die Matador Partners Group (CH0042797206) mit einer Erfolgsmeldung aus ihrem Portfolio auf. So hat das auf Secondaries im Private-Equity-Segment spezialisierte börsennotierte Unternehmen jüngst ein Commitment über 5,0 Millionen US-Dollar für den ARDIAN ASF VIII Fonds abgegeben. Hinter dem Namen ARDIAN verbirgt sich die ehemalige Tochter der Axa-Gruppe, AXA Private Equity. "Gerade der Bereich Private Equity ist ein sogenanntes People Business - es kommt vor allem auf den Fondsmanager an. Unser jüngstes Commitment ist somit ein kluger Schachzug: Mit ARDIAN bietet sich Anlegern ein großer Name mit entsprechender Expertise", erklärt Dr. Florian Dillinger, Präsident des Verwaltungsrates der Matador Partners Group AG. Das Zielvolumen des ARDIAN ASF VIII Fonds beträgt zwölf Milliarden US-Dollar, die Laufzeit umfasst zwölf Jahre (10 + 2). Die Zielrendite des Fonds liegt bei 12 bis 16 Prozent netto (IRR-Methode). "Die Rahmendaten des ARDIAN ASF VIII machen bereits deutlich, dass er perfekt ins Portfolio der Matador Partners Group passt - eine kontinuierliche Rendite über einen längeren Zeitraum ist genau das, was unsere Investoren schätzen", so Dr. Florian Dillinger weiter. Zudem sei der grundsätzliche Track Record von ARDIAN äußerst vielversprechend: "Sechs der sieben Vorgängerfonds des ARDIAN ASF VIII warten mit Nettorenditen jenseits der 16 Prozent p.a. auf - und selbst der Fonds, der stark von der Finanzkrise betroffen war, erreicht immerhin eine jährliche Nettorendite von knapp zehn Prozent", führt der Verwaltungsratspräsident aus. Im vergangenen Jahr verwaltete die 1996 durch den Versicherungskonzern Axa unter Leitung von Dominique Senequier gegründete Beteiligungsgesellschaft mit ihren mehr als 500 Mitarbeitern in Europa, Nordamerika und Asien Vermögenswerte in Höhe von 71 Mrd. USD. Das Unternehmen verwaltet die Anlagen von etwa 700 Anlegern und deckt mit ihren Fonds sämtliche Anlageklassen ab, so etwa Dachfonds (Primary, Early Secondary und Secondary) sowie Infrastrukturfonds und Fonds mit Schwerpunkt auf Small und Mid Market Enterprise Capital, Innovation & Growth, Co-Investment und Private Debt. Im Jahr 2013 hatte die AXA Private Equity die Trennung von der Axa-Gruppe und den Auftritt unter dem neuen Namen Ardian bekannt gegeben. Über die Matador Partners Group AG: Die Matador Partners Group AG (CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Branchen, Regionen und Wirtschaftszyklen breit diversifiziertes Private-Equity-Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie ist an der Börse Bern notiert, ein Zweitlisting besteht an den Börsenplätzen Frankfurt, Berlin und Stuttgart. Pressekontakt: Marco Cabras newskontor - Agentur für Kommunikation marco.cabras@newskontor.de Tel: +49 (0) 211 86394922; mobil: +49 (0)172 2142968 Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=IYMYWKVEDX Dokumenttitel: ARDIAN ASF VIII Fonds Ende der Medienmitteilung 804283 30.04.2019 ISIN CH0042797206 AXC0066 2019-04-30/07:31