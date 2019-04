The following instruments on XETRA do have their first trading day 30.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 30.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A27844 ERSTE GR.BK. 19/26 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSRW1 WI BANK HESS IS.19/35 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AH82 DZ BANK CLN E.9666 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AH90 DZ BANK CLN E.9667 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB11801 LBBW STUFENZINS 19/30 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB11819 LBBW STUFENZINS 19/31 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB11827 LBBW STUFENZINS 19/32 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB11835 LBBW STUFENZINS 19/33 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB11843 LBBW STUFENZINS 19/34 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB11868 LBBW STUFENZINS 19/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA US9128286P04 USA 19/21 BD01 BON USD N

CA XFRA US9128286R69 USA 19/24 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1987729412 FNAC DARTY 19/24 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1987729768 FNAC DARTY 19/26 REGS BD01 BON EUR N

CA FLRG XFRA IE00BHZRR253 FRANK.LIB.EO G.BD ETF EOA EQ00 EQU EUR Y

CA 3SUD XFRA IE00BJ5JPH63 ISHSII-JPM DL EM BD EOHA EQ00 EQU EUR Y

CA 36B7 XFRA IE00BJSFQW37 ISHS GL.CORP.BD ETF EOHD EQ00 EQU EUR Y

CA HYLE XFRA IE00BJSFR200 ISHS GL.HY.C.BD ETF EOHD EQ00 EQU EUR Y

CA N0XA XFRA IT0005366767 NEXI S.P.A. EQ01 EQU EUR Y