The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DG4T564 DZ BANK IS.A607 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0ERM3 DEKA IHS MTN S 7440 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4EZ6 LB.HESS.THR.CARRARA05A/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA US92343VBC72 VERIZON COMM 11/21 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000HLB4E14 LB.HESS.THR.CARRARA05B17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4E22 LB.HESS.THR.CARRARA 17/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4QG0 LB.HESS.THR.CARRARA 17/32 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4QJ4 LB.HESS.THR.CARRARA05T/17 BD01 BON EUR N

CA NCBA XFRA XS0191752434 BANK AMERI. 04/19 MTN FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4FC2 LB.HESS.THR.CARRARA05L17 BD02 BON EUR N

CA APCC XFRA US037833AP55 APPLE 14/19 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US037833AQ39 APPLE 14/19 BD02 BON USD N

CA XFRA US140420NK23 CAPITAL ONE BANK 2019 BD02 BON USD N

CA XFRA USP90475AA57 TEL.CEL.D.PARAGUAY 12/22 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0426993571 MDC - GMTN 09/19 MTN REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1400161441 CALC BOND 1 16/19 BD02 BON USD N