FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.04.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 01.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

98P XFRA US69349H1077 PNM RESOURCES INC. 0.260 EUR

NHS XFRA US6673401039 NORTHWEST BANCSHS DL-,01 0.161 EUR

KBH XFRA US48666K1097 KB HOME DL 1 0.022 EUR

FE4 XFRA US3535141028 FRANKLIN EL. DL-,10 0.130 EUR

OYC XFRA US2473617023 DELTA AIR LINES INC. 0.314 EUR

AXAA XFRA US0545361075 AXA UAP ADR 1/EO 2,29 1.352 EUR

ATN XFRA US00738A1060 ADTRAN INC. DL-,01 0.081 EUR

NBG6 XFRA DE0008435967 NUERNBERGER BET.AG VNA 3.000 EUR

BXZ XFRA AU000000BOQ8 BANK OF QUEENSLAND LTD 0.215 EUR

KO4 XFRA MHY481251012 KNOT OFFSHORE PTN.UTS 0.466 EUR

P1F XFRA DK0010268366 COLUMBUS A/S NAM. DK 1,25 0.017 EUR