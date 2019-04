SCHANGHAI (Dow Jones)--Uneinheitlich zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag. Die Vorgaben aus den USA sind zwar erneut leicht positiv, doch sind die Blicke der Anleger auf die Handelsgespräche zwischen den USA und China gerichtet, die ab Dienstag fortgesetzt werden sollen. Gedämpft wird die Stimmung von enttäuschenden chinesischen Konjunkturdaten und schwachen Geschäftszahlen des südkoreanischen Handy- und Chipherstellers Samsung. Zurückhaltung herrscht daneben auch in Erwartung der US-Notenbanksitzung am Mittwoch.

Die Umsätze sind meist dünn, weil die Handelswoche vielerorts durch Feiertage verkürzt ist. Auch in vielen asiatischen Ländern wird am Mittwoch der "Tag der Arbeit" begangen. Die Börse in Schanghai bleibt sogar von Mittwoch bis Freitag geschlossen. In Japan ruht der Handel während der sogenannten "Goldenen Woche", in der in diesem Jahr auch der Thronwechsel stattfindet, bis einschließlich Montag, den 6. Mai.

Chinesische Einkaufsmanagerindizes rückläufig

In China mehren sich die Zeichen dafür, dass die heimische Wirtschaft abkühlt. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor ist im April zurückgegangen und liegt mit 50,2 Punkten nur noch knapp im expansiven Bereich. Auch sein von der chinesischen Statistikbehörde ermitteltes Pendant ging überraschend deutlich zurück auf 50,1 Punkte.

In Schanghai legen die Kurse im Schnitt dennoch um 0,5 Prozent zu, gestützt wohl auch von der Hoffnung auf weitere Wirtschaftsstimuli. William Adams von PNC Financial Services sieht die chinesischen Einkaufsmanagerindizes trotz des Rückgangs im Vergleich zum März sogar positiv. Der Anstieg im vergangenen Monat dürfte einem Sondereffekt wegen des chinesischen Neujahrsfests geschuldet gewesen sein. Nach der Delle Ende 2018/Anfang 2019 dürfte die chinesische Wirtschaft das Schlimmste hinter sich haben, zeigt sich Adams zuversichtlich.

An der Börse in Hongkong gibt der Hang-Seng-Index derweil um 0,5 Prozent nach. Auch in Australien tendiert der Aktienmarkt etwas leichter. Dort ist das Verbrauchervertrauen in der vergangenen Woche zurückgegangen, wie aus einer Erhebung von ANZ-Roy Morgan hervorgeht.

Im südkoreanischen Seoul verliert der Kospi 0,4 Prozent und zeigt sich damit erholt von anfangs deutlicheren Verlusten. Hier dürften auch Gewinnmitnahmen im Spiel sein, nachdem der Index am Montag ein Plus von 1,7 Prozent eingefahren hatte. Indexschwergewicht Samsung verbilligt sich um 0,2 Prozent, nachdem der Konzern einen Gewinneinbruch um 57 Prozent gemeldet hat. Allerdings hatte Samsung vorab schon vor einem schwächeren Abschneiden gewarnt, so dass die Geschäftszahlen nicht wirklich überrascht haben dürften. Die Aktie des Chipherstellers SK Hynix fällt um 1,4 Prozent.

In Taiwan sinkt die Aktie des Apple-Zulieferers Foxconn um 0,7 Prozent. Hier nähmen Anleger vorsichtshalber Geld vom Tisch, ehe am späten Dienstag Apple Geschäftszahlen vorlege, sagen Marktteilnehmer.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.327,30 -0,51% +12,06% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertag 08:00 Kospi (Seoul) 2.203,40 -0,59% +7,95% 08:00 Schanghai-Comp. 3.075,74 +0,43% +23,33% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.748,76 -0,48% +15,69% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.394,30 -0,37% +11,02% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.640,72 +0,20% -3,15% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1188 +0,0% 1,1183 1,1162 -2,4% EUR/JPY 124,77 -0,1% 124,86 124,68 -0,8% EUR/GBP 0,8646 -0,0% 0,8650 0,8626 -3,9% GBP/USD 1,2940 +0,1% 1,2929 1,2942 +1,6% USD/JPY 111,52 -0,1% 111,65 111,71 +1,7% USD/KRW 1164,00 +0,4% 1159,85 1159,43 +4,5% USD/CNY 6,7378 +0,1% 6,7336 6,7293 -2,1% USD/CNH 6,7427 +0,1% 6,7376 6,7350 -1,9% USD/HKD 7,8451 +0,0% 7,8436 7,8442 +0,2% AUD/USD 0,7045 -0,2% 0,7056 0,7054 0% NZD/USD 0,6663 -0,1% 0,6668 0,6672 -0,8% Bitcoin BTC/USD 5.130,14 +0,1% 5.126,76 5.168,51 +37,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,43 63,50 -0,1% -0,07 +35,2% Brent/ICE 71,82 72,04 -0,3% -0,22 +30,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.283,55 1.279,84 +0,3% +3,71 +0,1% Silber (Spot) 14,96 14,92 +0,3% +0,04 -3,5% Platin (Spot) 899,00 896,50 +0,3% +2,50 +12,9% Kupfer-Future 2,89 2,90 -0,2% -0,01 +12,7% ===

