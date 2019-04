Bei der Wienerberger AG haben 28 Prozent der Belegschaft am Mitarbeiter-Beteiligungsprogramm teilgenommen. Insgesamt wurden 1,94 Millionen Euro in Aktien investiert. Mitarbeiter, die ein Jahr oder länger im Unternehmen sind, konnten sich entscheiden, ob sie einen Betrag einzahlen oder einen Teil ihres Gehalts in Aktien investieren. Für zwei gekaufte Aktien gab es eine Bonusaktie vom Unternehmen. Vielleicht ...

