JPMorgan hat das Kursziel für Philips nach Zahlen und Telefonkonferenz zum ersten Quartal von 38,90 auf 40,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Es habe im Zahlenwerk des Medizintechnikkonzerns "etwas für Bullen und Bären", gegeben, schrieb Analyst David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Ergebniskennziffern dürften wegen der gesenkten Steuerquote und den Überarbeitungen der Nettofinanzzahlen steigen. Die Aktie erscheine im Vergleich zu den deutlich teureren Branchenkollegen zwar zunehmend günstig, doch es gebe noch genug Fragezeichen, um an der Seitenlinie zu bleiben./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2019 / 18:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2019 / 19:02 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0105 2019-04-29/21:23

ISIN: NL0000009538