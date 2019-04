Viele Trader können den letzten Lauf der Bullen kaum fassen. Ohne nennenswerte Korrekturen ging es in den letzten Wochen bergauf. Doch nun könnte es in der Tat zu einer Kurskorrektur im DAX kommen. Diesen Schluss legt die Charttechnik jedenfalls nahe. Bereits seit Ende Dezember befinden sich der DAX in einer Erholungsbewegung. Nachde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...