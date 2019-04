Exyte schließt das Geschäftsjahr 2018 mit Rekordergebnis ab und erwartet weiteres Wachstum DGAP-News: Exyte Group / Schlagwort(e): Jahresergebnis Exyte schließt das Geschäftsjahr 2018 mit Rekordergebnis ab und erwartet weiteres Wachstum 30.04.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Exyte schließt das Geschäftsjahr 2018 mit Rekordergebnis ab und erwartet weiteres Wachstum - Rekordumsatz von 3,5 Mrd. EUR (+48%) - Auftragseingang steigt auf 4,4 Mrd. EUR (+35%) - Bereinigtes EBIT liegt bei 170 Mio. EUR (+57%) - Ausblick 2019: Steigende Umsätze und nachhaltige Entwicklung beim bereinigten EBIT Die Exyte AG ("Exyte"), ein Weltmarktführer in der Planung, Entwicklung und dem Bau von High-Tech Anlagen, hat ihren profitablen Wachstumskurs fortgesetzt und die gesteckten Ziele im Geschäftsjahr 2018 klar erreicht. Das Unternehmen erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz in Höhe von 3,5 Mrd. EUR und konnte damit den Wert des Vorjahres um mehr als 48% steigern (2017: 2,4 Mrd. EUR). Die Auftragseingänge von Exyte erhöhten sich im Jahr 2018 um 35% auf 4,4 Mrd. EUR (2017: 3,2 Mrd. EUR). Das bereinigte EBIT verbesserte sich 2018 stärker als prognostiziert und stieg auf 170 Mio. EUR (2017: 108 Mio. EUR). Dies entspricht einer Marge von 4,8% für das bereinigte EBIT. "Wir haben 2018 ein Rekordergebnis erzielt und werden weiter wie geplant wachsen. Dies bestätigt, dass wir mit unserer strategischen Neuausrichtung und Fokussierung auf klar definierte Zielmärkte und Kernregionen und unserem kundenorientierten Marktansatz den richtigen Kurs eingeschlagen haben", sagte CEO Dr. Wolfgang Büchele. "Maßgeblicher Wachstumstreiber von Exyte bleibt unser Geschäftssegment Advanced Technology Facilities (ATF), in dem wir Kunden aus der Halbleiterindustrie bedienen. Dabei profitieren wir weiter davon, dass die Nachfrage nach hocheffizienten Fertigungsumgebungen für die Halbleiterproduktion weiter steigt. Wesentlicher Treiber für unser Geschäft ist die Volumenentwicklung bei produzierten Wafern und Chips, die seit Jahren stetig um 7 bis 8 Prozent pro Jahr steigt." Während das Advanced Technology Facilities Segment (insb. Halbleiter) mit einem Gesamtumsatz von 2,8 Mrd. EUR nach wie vor Exytes stärkstes Geschäftssegment bleibt, entwickelte sich der Umsatz der beiden anderen strategischen Geschäftssegmente Life Sciences and Chemicals (insb. Pharma und Biotech) und Data Center ebenfalls gut. Auf regionaler Ebene konnte Exyte in der Region Asien-Pazifik ("APAC") mit einem Umsatzplus von 59 % gegenüber dem Vorjahr erneut zulegen. Damit erwirtschaftete Exyte mehr als die Hälfte seiner Umsätze in der Region Asien-Pazifik. Gleichzeitig konnte das Unternehmen auch seinen Umsatz in der Region Europa ("EMEA") deutlich gegenüber dem Vorjahr steigern (+78%). Starker Personalaufbau Im Berichtsjahr 2018 erhöhte sich die Mitarbeiterzahl der Exyte Gruppe von insgesamt 4.846 in 2017 auf 5.561. Das ist ein Zuwachs von 15%. Die Region Asien-Pazifik verzeichnete dabei den stärksten Zuwachs. Ingesamt zielt Exyte weiterhin darauf ab, Anbieter aus den technologisch anspruchsvollsten Branchen weltweit auf allerhöchstem Qualitätsniveau zu bedienen und fokussiert sich deshalb auf Fachkräfte mit Ingenieurkompetenz und technischer Expertise. Exyte profitiert weiter von globalen Wachstumstrends Die Exyte Gruppe plant und errichtet weltweit Produktionsumgebungen- und anlagen für die Hochtechnologie. Exytes Wachstum in allen drei strategischen Geschäftssegmenten wird maßgeblich und nachhaltig von verschiedenen globalen Wachstumstrends getrieben. So führt die Digitalisierung, insbesondere durch Entwicklungen wie des "Internet of Things" ("IoT") und künstliche Intelligenz ("KI"), weiter zu steigernder Nachfrage im Halbleiterbereich. Neben der Digitalisierung profitiert Exyte auch von anderen Megatrends, wie der Industrie 4.0 in Hinblick auf die Marktsegmente für Halbleiter, Lebensmittel, und Verbrauchs- und Pflegegüter. Zudem hat das Wachstum der Weltbevölkerung einen positiven Einfluss auf die Märkte für Batterien, Pharmazeutika & Biotechnologie sowie Food & Nutrition. Die Zunahme des allgemeinen Wohlstands und regulatorischer Initiativen in bestimmten Industrien trägt außerdem, z.B. mit Blick auf Batterien für die Elektromobilität und erneuerbare Energien, zu dem Wachstum von Exyte bei. Letztlich profitiert Exytes Halbleiter- und Batteriegeschäft auch von der staatlich betriebenen Förderung bestimmter Industrien, u.a. durch die Volksrepublik China. Ausblick 2019: Starke Nachfrage erwartet Vor dem Hintergrund der genannten globalen Wachstumstrends rechnet Exyte damit, dass sich die positive Entwicklung des Vorjahres fortsetzt. Mit seinem strategischen Programm "upside" fokussiert sich das Unternehmen in den nächsten Jahren auf die aktive Bearbeitung seiner Kernmärkte. Nachhaltig profitables Wachstum soll durch operative Excellenz und die Weiterentwicklung digitaler Lösungen unterstützt werden. Ingesamt erwartet Exyte für das laufende Geschäftsjahr 2019 Umsatzerlöse über dem Niveau des Vorjahres, Auftragseingänge leicht unter dem Rekordniveau von 2018 (aufgrund eines Großauftrags im Vorjahr) und eine moderate Steigerung des bereinigten EBITs. Zu den Zielen für das Geschäftsjahr 2019 sagte Dr. Wolfgang Büchele, CEO von Exyte: "Wir sehen uns in unseren von Wachstumstrends gekennzeichneten Kerngeschäftssegmenten und Zielmärkten in Summe gut aufgestellt. Unser Fokus liegt 2019 auf dem weiteren Ausbau unserer starken Marktposition in allen unseren Kerngeschäftssegmenten." Ein ausführlicher Bericht steht Ihnen unter www.exyte.net zur Verfügung. Über Exyte Exyte ist weltweit führend in der Planung, Entwicklung und Konstruktion von High-Tech Fabriken und Anlagen. Seit unserer Unternehmensgründung vor mehr als 100 Jahren haben wir eine einzigartige Expertise für kontrollierte und regulierte Fertigungsumgebungen entwickelt. Wir arbeiten mit den technisch anspruchsvollsten Kunden aus Wachstumsbranchen wie der Halbleiterindustrie, Life Sciences und Datenzentren zusammen. Ihnen bieten wir das gesamte Leistungsspektrum: von der Beratung über das Design bis hin zum Management schlüsselfertiger Lösungen. Operativ tätig in mehr als 20 Ländern ist Exyte hervorragend positioniert, um Kunden direkt vor Ort wie auch global zu unterstützen. Im Jahr 2018 erwirtschaftete Exyte mit rund 5.600 erfahrenen und motivierten Mitarbeitern einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro im Vergleich zu 2,4 Milliarden Euro in 2017. Exyte ist 2018 durch eine Umstrukturierung der M+W Group entstanden. Die Exyte AG ist Teil der Stumpf Gruppe. Weitere Informationen zum Unternehmen finden sie auf unserer Webseite unter: www.exyte.net. Ihr Ansprechpartner: Katrin Neuffer Vice President Corporate Communication and Investor Relations Tel.: +49 711 8804-4062 ir@exyte.net exyte.net