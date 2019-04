Zürich (awp) - Der Vermögensverwalter EFG International hat die Übernahme der Mehrheit am australischen Finanzdienstleister Shaw and Partners abgeschlossen. EFG International habe alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten, teilte die Bank am Dienstag mit. Dank der Übernahme könne EFG die Abdeckung im asiatisch-pazifischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...