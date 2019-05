Männedorf, Schweiz, 31. Mai 2019 - Die Tecan Group (Swiss Exchange TECN) gab heute bekannt, dass die Akquisition eines Zulieferers von wichtigen Bauteilen erfolgreich abgeschlossen wurde. Am 22. März 2019 hatte Tecan die Akquisition eines seit langer Zeit bestehenden Zulieferers bekanntgegeben. Ziel ist, die Fertigung von wichtigen maschinell bearbeiteten Präzisionsbauteilen vertikal zu integrieren. Mit zwei Produktionsstätten, einer in Kalifornien (USA) und einer in Vietnam, wird Tecan zum einen von der langfristigen Bereitstellung von qualitativ hochwertigen präzisionsbearbeiteten Bauteilen profitieren können. Zum anderen ermöglicht die interne Belieferung auch Kosteneinsparungen. Tecan ist schon heute der grösste Kunde dieses Zulieferers und für einen bedeutenden Anteil seines Umsatzes verantwortlich.

Ab 1. Juni 2019 wird der Zulieferer in der Jahresrechnung der Tecan Group im Geschäftssegment Partnering Business konsolidiert.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) ist ein weltweit führender Anbieter von Laborinstrumenten und Lösungen für die Branchen Biopharma, Forensik und Klinische Diagnostik. Das Unternehmen ist auf Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Automatisierungslösungen für Laboratorien im Life-Science-Bereich spezialisiert. Die Kunden von Tecan sind Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Forschungsabteilungen von Universitäten sowie forensische und diagnostische Laboratorien. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Instrumenten und Komponenten, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa und in Nordamerika. In 52 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2018 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 594 Mio. (USD 606 Mio.; EUR 516 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

