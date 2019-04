Beiersdorf hat seinen Umsatz im ersten Quartal deutlich steigern können. Von Januar bis März zogen die Erlöse um 7,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 1,95 Milliarden Euro an, wie der Nivea- und Tesa-Hersteller am Dienstag in Hamburg mitteilte. Dabei wirkten sich Wechselkurse und Zukäufe in der Sparte Tesa positiv aus. Aus eigener Kraft kletterte der Umsatz um 6,0 Prozent.

Zu den hohen Erlösen trug vor allem das Geschäft in Afrika, Asien und Australien mit zweistelligen Wachstumsraten bei. Die Kernmarke Nivea sowie die medizinische Hautpflegemarke Eucerin und das Geschäft mit Pflastern entwickelte sich gut. Besonders stark war die Luxusmarke La Prairie, die rund 29 Prozent zulegte.

Beiersdorf bestätigte seine Prognosen für das Gesamtjahr. Der Konzern erwartet für 2019 ein Umsatzwachstum von etwa 3 bis 5 Prozent (Vorjahr: 2,5 Prozent) und eine operative Umsatzrendite für den Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 14,5 Prozent. Ende Februar hatte der neue Beiersdorf-Chef Stefan De Loecker ein großes Investitionsprogramm angekündigt, wofür es zunächst Einschnitte bei der Rendite geben soll./elm/fba

ISIN DE0005200000

AXC0090 2019-04-30/08:10