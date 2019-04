SINGULUS TECHNOLOGIES erhält neuen Auftrag für Medizintechnik DGAP-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge SINGULUS TECHNOLOGIES erhält neuen Auftrag für Medizintechnik 30.04.2019 / 08:14 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Presseinformation SINGULUS TECHNOLOGIES erhält neuen Auftrag für Medizintechnik Kahl am Main, 30. April 2019 - Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SINGULUS TECHNOLOGIES) hat von einem europäischen Kunden einen neuen Auftrag für die Lieferung von zwei Prozessanlagen zur Reinigung von medizinischen Produkten erhalten. Das Auftragsvolumen liegt im mittleren einstelligen Millionenbereich. Damit hat sich SINGULUS TECHNOLOGIES weiter im Markt für Medizintechnik etabliert. Dr. Stefan Rinck, CEO der SINGULUS TECHNOLOGIES AG: "Der erfolgreiche Eintritt in die Medizintechnik war ein wichtiger Schritt für unser Unternehmen. Dabei kommt uns unsere umfassende Kompetenz in der Behandlung von Oberflächen zugute, die die Reinigung, Strukturierung und Beschichtung anspruchsvoller Produkte betrifft". Dr. Rinck weiter: "Die Aufträge für die neuen Arbeitsgebiete Dekorative Schichten und Medizintechnik zeigen, dass wir unsere Pläne zur weiteren Diversifizierung weiter konsequent umsetzen". Für die Medizintechnik bietet SINGULUS TECHNOLOGIES Maschinentechnologie für nasschemische Verfahren und Prozesse der Vakuum-Beschichtungstechnik. Allen Anlagen liegt dabei der Grundgedanke einer effizienten und ressourcenschonenden Produktionstechnologie zugrunde. SINGULUS TECHNOLOGIES Innovationen für neue Technologien SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente und ressourcenschonende Produktionsprozesse, die weltweit in den Bereichen Solar, Halbleitertechnik, Medizintechnik, Consumer Goods und Optical Disc eingesetzt werden. Die Kernkompetenzen des Unternehmens beinhalten die verschiedenen Prozesse der Beschichtungstechnik, der Oberflächenbehandlung und Nasschemie sowie thermische Verfahrensprozesse. SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5 Kontakt: Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279 Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: + 49 (0) 1709202924 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de 30.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103 63796 Kahl am Main Deutschland Telefon: +49 (0)1709202924 Fax: +49 (0)6188 440-110 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Internet: www.singulus.de ISIN: DE000A1681X5, DE000A2AA5H5 WKN: A1681X, A2AA5H Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 804897 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 804897 30.04.2019 ISIN DE000A1681X5 DE000A2AA5H5 AXC0092 2019-04-30/08:14