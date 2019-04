In der abgelaufenen Analyse vom 8. April 2019: "EUR/HUF: Nächste Welle angelaufen" wurde auf einen Anstieg des Euro gegenüber dem ungarischen Forint bis zur Takt gebenden Abwärtstrendlinie um 323,5000 HUF hingewiesen, diese Strategie ging auch soweit auf. Nun notiert das Währungspaar jedoch an dem sehr prägnanten Widerstand, der nicht ohne Gegenwehr von Verkäufern überwunden werden dürfte. Bereits investiert Anleger sollten ihre Long-Positionen nun sehr viel enger absichern, oder aber gleich alle Gewinne einstreichen und erst bei einem nachhaltigen Ausbruch wieder in die Vollen gehen. Das übergeordnete Chartbild seit Mitte März ist nach wie vor bullisch zu bewerten, der erste Aufwärtsbewegung zwischen 312,6084 und grob 322,0000 HUF fiel recht groß aus, die zweite Kaufwelle sollte die Wegstrecke mindestens in gleicher Größenordnung abbilden oder sogar übertreffen.

