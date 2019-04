Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Beiersdorf hat im ersten Quartal den Umsatz dank einer besser als am Markt erwarteten Entwicklung in beiden Segmenten spürbar gesteigert. Der Hamburger Konsumgüterkonzern erzielte laut Mitteilung ein Erlösplus von knapp 8 Prozent auf 1,947 Milliarden Euro. Analysten hatten Beiersdorf nur 1,878 Milliarden Euro zugetraut. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält der Konzern fest.

"Beiersdorf ist im ersten Quartal ein guter Start ins Jahr 2019 gelungen, das gilt für beide Unternehmensbereiche Consumer und Tesa", sagte CEO Stefan De Loecker. Der Manager ist seit Januar an der Spitze der Beiersdorf AG.

Im Gesamtjahr erwartet der DAX-Konzern weiter ein organisches Umsatzplus von 3 bis 5 Prozent und einen investitionsbedingten Rückgang der bereinigten EBIT-Marge auf 14,5 von 15,4 Prozent. Für das Investitionsprogramm nimmt Beiersdorf im laufenden Jahr einen Rückgang sowohl bei der EBIT-Marge als auch bei der Nachsteuergewinnmarge in Kauf.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/kla/smh

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2019 01:51 ET (05:51 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.