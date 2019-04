Die Kaufneigung der Verbraucher in Deutschland hat sich wieder stabilisiert. "Die Konsumstimmung bleibt trotz der schwächelnden Konjunktur auch im Frühjahr 2019 intakt", berichtete die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK ) am Dienstag in Nürnberg. In ihrer monatlichen Studie prognostiziert die GfK für Mai einen zum Vormonat gleichbleibenden Konsumklimaindex von 10,4 Punkten.

"Die Verbraucherstimmung trotzt der allgemeinen konjunkturellen Einschätzung", sagte GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl. Das liege in erster Linie daran, dass die Lage auf dem Arbeitsmarkt nach wie vor stabil sei. "Das ist für Beschäftigte die Schlüsselgröße, wenn es um den weiteren Konsum geht. Wenn ich weiß, dass mein Arbeitsplatz einigermaßen gesichert ist, bin ich auch bereit, größere Ausgaben vorzunehmen oder mich eventuell sogar zu verschulden."

Die Konjunkturerwartungen befänden sich dagegen nach einem kurzen Anstieg im März wieder im Abwärtstrend. "Die Konjunkturängste sind vorhanden und zuletzt wieder etwas größer geworden", erläuterte der Experte./mac/DP/bgf

