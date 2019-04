DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG bis FREITAG: In Japan bleiben die Börsen feiertagsbedingt in dieser Woche geschlossen.

MITTWOCH: In China, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Italien, Niederlande, Österreich, Russland, der Schweiz, Spanien und Südkorea bleiben die Börsen u.a. geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist im April nach offiziellen Angaben deutlicher als erwartet gesunken. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 50,1 (März: 50,5). Ökonomen hatten einen Stand von 50,4 Punkten prognostiziert. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung. Die Daten zeigten, dass die wirtschaftliche Stabilisierung noch keine solide Grundlage gefunden habe, sagte Zhang Liqun, Analyst der China Federation of Logistics & Purchasing. Der Subindex für die Produktion verringerte sich auf 52,1 (Vormonat: 52,7), jener für den Auftragseingang ermäßigte sich auf 51,4 (51,6). Der Index für neue Exportorder - ein Indikator für die Auslandsnachfrage nach chinesischen Gütern - stieg dagegen auf 49,2 (47,1). In der Dienstleistungsbranche hat sich die Lage im April eingetrübt, wie der ebenfalls am Morgen veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor zeigte. Er fiel auf 54,3 (Vormonat: 54,8) Punkte. Der von Caixin Media Co und Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich indes auf 50,2 (März: 50,8) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

SYMRISE

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q19 ggVj Zahl 1Q18 Umsatz 845 +9% 12 777 EBITDA 173 +11% 9 156 EBIT 118 +10% 7 107

AIXTRON

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q19 ggVj Zahl 1Q18 Auftragseingang 44 -44% 2 79 Umsatz 68 +9% 3 62 EBIT 6,7 -15% 2 7,9 Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- -- 12 Ergebnis je Aktie 0,04 -64% 3 0,11

Weitere Termine:

07:30 DE/Comdirect Bank AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Schaltbau Holding AG, Ergebnis 1Q

07:40 FR/Orange SA, Ergebnis 1Q

08:00 GB/BP plc, Ergebnis 1Q

08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 1Q

08:00 KR/LG Electronics Inc, Ergebnis 1Q

08:15 DE/DMG Mori AG, Ergebnis 1Q

08:15 ES/Repsol SA, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Munich Re, HV

10:00 DE/Innogy SE, HV

10:00 DE/Jungheinrich AG, HV

10:00 DE/Deutz AG, HV

10:00 NL/Shop Apotheke Europe NV, HV

12:30 US/General Electric Co, Ergebnis 1Q

12:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 1Q

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 1Q

14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz zum Ergebnis 1Q

14:00 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 1Q

14:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 1Q

19:00 US/Facebook Inc, "F8"-Entwicklerkonferenz

22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 1Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 1Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/Stemmer Imaging AG, Ergebnis 9 Monate

DIVIDENDENABSCHLAG

Schneider Electric 0,395 EUR Washtec 2,45 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 07:30 BIP 1Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,3% gg Vq zuvor: +0,3% gg Vq 08:45 Verbraucherpreise April (vorläufig) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+1,1% gg Vj 08:45 Privater Verbrauch März PROGNOSE: +0,5% gg Vm/-1,6% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/-1,8% gg Vj - DE 08:00 Import-/Exportpreise März Importpreise PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,6% gg Vj 08:00 GfK-Konsumklimaindikator Mai PROGNOSE: 10,3 Punkte zuvor: 10,4 Punkte 09:55 Arbeitsmarktdaten April Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -5.000 gg Vm zuvor: -7.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 4,9% zuvor: 4,9% 14:00 Verbraucherpreise April (vorläufig) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,4% gg Vj - ES 09:00 BIP 1Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,3% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vq/+2,3% gg Vj 09:00 HVPI und Verbraucherpreise April (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +1,5% gg Vj zuvor: +1,3% gg Vj - EU 11:00 BIP 1Q (1. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+1,0% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vq/+1,1% gg Vj 11:00 Arbeitsmarktdaten März Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,8% zuvor: 7,8% - IT 11:00 Verbraucherpreise April (vorläufig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,1% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,0% gg Vj 12:00 BIP 1Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,1% gg Vq/-0,1% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vq/ 0,0% gg Vj - US 14:30 Arbeitskostenindex 1Q PROGNOSE: +0,8% gg Vq zuvor: +0,7% gg Vq 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex Februar 20 Städte PROGNOSE: k.A. zuvor: +3,6% gg Vj 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago April PROGNOSE: 59,0 zuvor: 58,7 16:00 Index des Verbrauchervertrauens April PROGNOSE: 125,0 zuvor: 124,1

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2024 im Volumen von 2 bis 2,5 Mrd EUR Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2029 im Volumen von 2,5 bis 3 Mrd EUR Auktion variabel verzinster Anleihen mit Laufzeit Januar 2025 im Volumen von 750 Mio bis 1 Mrd EUR 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2021 im Volumen von 4 Mrd EUR

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.328,50 -0,11 S&P-500-Future 2.940,50 -0,08 Nikkei-225 Feiertag Schanghai-Composite 3.075,88 0,44 +/- Ticks Bund -Future 165,61 20 INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.328,02 0,10 DAX-Future 12.359,00 0,07 XDAX 12.340,57 0,12 MDAX 26.074,23 0,63 TecDAX 2.912,32 0,51 EuroStoxx50 3.501,94 0,04 Stoxx50 3.190,37 0,09 Dow-Jones 26.554,39 0,04 S&P-500-Index 2.943,03 0,11 Nasdaq-Comp. 8.161,85 0,19 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,42% -45

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Als Kursbremse dürften sich vor allem die Einkaufsmanager-Daten aus China entpuppen. Händler und Analysten hatten in China auf einen beschleunigten Start in das zweite Quartal gesetzt, nachdem die Daten des Vormonats überraschend stark ausgefallen waren. Diese Hoffnungen haben sich jedoch zerschlagen. Dazu müssen Marktteilnehmer weitere wichtige Daten, vor allem zur Verbraucherpreisinflation und diverse BIP-Daten aus allen großen Ländern der EU verarbeiten. Getoppt wird die Datenflut von einer Fülle an Quartalszahlen rund um den Globus. In Großbritannien will sich die Labour-Partei über ihre weitere Brexit-Politik abstimmen.

Rückblick: Kaum verändert - Nach den Parlamentswahlen gewann die Börse Madrid nach volatilem Verlauf 0,1 Prozent. Wegen des unklaren Wahlausgangs wird eine Regierungsbildung zwar nicht einfach werden, dennoch herrschte Erleichterung, dass eine proeuropäische Regierungen kommen wird. Mailand schloss 0,2 Prozent im Plus. Leicht positiv wirkte hier, dass S&P die Bonität Italiens unverändert belassen hatte. ING sprach indes von Philips-Erstquartalsergebnissen, die im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprochen hätten. Deutlich besser als erwartet sei aber der Nettogewinn ausgefallen. Für Philips ging es um 2,3 Prozent nach oben. Als gutes Omen für die Geschäftszahlen der spanischen Banken werteten Händler die Geschäftszahlen von Bankia. So sei die Kreditnachfrage zum ersten Mal seit Jahren wieder gestiegen. Gleichzeitig ging auch der Umfang der "faulen" Kredite zurück. Bankia gewannen 2,9 Prozent. Altice Europe legten um 7,4 Prozent zu. Das Aktienkapital wurde durch Einzug eigener Aktien gesenkt.

DAX/MDAX/TECDAX

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Gut behauptet - Die Bayer-Aktionäre hatten Konzernchef Werner Baumann wegen der unkalkulierbaren Monsanto-Risiken auf der HV das Vertrauen entzogen. Rechtlich hatte der "Denkzettel" aber keine Bedeutung. Bereinigt um die Dividende schloss die Aktie (minus 3,5 Prozent) leicht im Plus. Neben Bayer schütteten auch Merck (unverändert) und Continental (minus 2,7 Prozent) Dividenden aus. Nach der jüngsten Gewinnwarnung ging es für Aurubis um weitere 3,7 Prozent nach unten. Nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen gewannen Salzgitter 2,9 Prozent. Mit Abgaben von 2,1 Prozent erging es Thyssenkrupp weniger gut. Metzler hatte die Titel auf "Verkaufen" abgestuft. Nach Zahlenausweis gaben Covestro 1,3 Prozent nach. Fielmann (plus 2,9 Prozent) hatte im ersten Quartal den Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert. Nach dem verlorenen Revierderby gegen den FC Schalke 04 verloren Borussia Dortmund 0,6 Prozent. Nach schwachen Geschäftszahlen büßten Washtec 6 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktie der Dt. Börse reagierte leicht positiv auf die Erstquartalszahlen. Die Aktie wurde 0,9 Prozent höher gestellt. Ceconomy zeigten sich dagegen kaum verändert nach der Ankündigung, dass das Unternehmen ein Restrukturierungsprogramm auflegt. Dagegen legten Morphosys 2,6 Prozent zu. Hintergrund war eine Meilensteinzahlung von 3 Millionen US-Dollar.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - S&P-500 und Nasdaq-Composite markierten im Verlauf Allzeithochs. Händler sprachen allerdings von einem ruhigen Wochenauftakt. Denn die Bereitschaft zum Handeln sei vor dem Ergebnis der US-Notenbanksitzung am Mittwoch sowie dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag nicht sehr ausgeprägt gewesen, hieß es. Leicht stützend wirkten US-Daten zu den persönlichen Ausgaben. Steigende Ausgaben sind ein Zeichen anziehenden Konsums, der ganz entscheidend für das US-BIP steht. Daneben machte die Berichtssaison weiter die Kurse bei Einzelwerten. Die Disney-Aktie verlor nach anfänglichen Aufschlägen 0,4 Prozent, obwohl der Film "Avengers: Endgame" einen Rekorderlös eingespielt hatte. Händler verwiesen auf Gewinnmitnahmen, nachdem die Aktie bislang im April um knapp 27 Prozent zugelegt hatte. Tagesgewinner im S&P-500 waren die Bankenwerte, deren Index stieg um 1,3 Prozent. Teilnehmer verwiesen auf wieder anziehende Renditen am Anleihemarkt. Die Aktien von Goldman Sachs, JPM, Bank of America und Citigroup gewannen zwischen 1,4 und 2,2 Prozent.

Die US-Anleihen litten unter der wieder gestiegenen Risikofreude. Für die Rendite zehnjähriger Papiere ging es um 2,8 Basispunkte auf 2,53 Prozent nach oben. Händler verwiesen auf die gestiegenen Ausgaben der US-Verbraucher.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.21 Uhr EUR/USD 1,1188 +0,0% 1,1183 1,1166 EUR/JPY 124,76 -0,1% 124,86 124,88 EUR/CHF 1,1404 +0,0% 1,1403 1,1390 EUR/GBR 0,8646 -0,0% 0,8650 0,8643 USD/JPY 111,51 -0,1% 111,65 111,83 GBP/USD 1,2941 +0,1% 1,2929 1,2921 Bitcoin BTC/USD 5.134,14 0,14 5.126,76 5.145,01

Der Dollar büßte einen Teil der jüngsten Gewinne wieder ein. Der Euro stieg im Gegenzug auf ein Tageshoch bei 1,1188 Dollar. Im späten US-Handel notierte die Gemeinschaftswährung nur knapp unter diesem Niveau. Im Vorfeld von US-Notenbank und US-Arbeitsmarktbericht habe Zurückhaltung geherrscht, sagte ein Beobachter. Diese beiden Termine dürften weiteren Aufschluss über die Verfassung der US-Konjunktur geben, hieß es.

Im asiatisch geprägten Handel bewegt sich der Dallor zum Euro kaum. Hier könnte das BIP der Eurozone den nächsten Impuls setzen, mutmaßen Händler in Asien. Die Daten könnten den Euro stützen, sagt Marktstratege Kit Juckes von Societe Generale. Er empfiehlt den Kauf von Euro mit einem Kursziel von 1,16 Dollar und rät zu einem Stopp bei 1,1095 Dollar. Die Societe Generale rechnet mit einem 0,5-prozentigen BIP-Anstieg in der Eurozone.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,43 63,50 -0,1% -0,07 +35,2% Brent/ICE 71,82 72,04 -0,3% -0,22 +30,8%

Gewinnmitnahmen und Verunsicherung prägten das Bild. Für letztere sorgten Tweets von US-Präsident Donald Trump, der die Opec aufgefordert hatte, die Produktion weiter auszuweiten. WTI stieg zum US-Settlement 0,3 Prozent auf 63,50 Dollar, Brent fiel dagegen um 0,2 Prozent auf 72,04 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.283,67 1.279,84 +0,3% +3,83 +0,1% Silber (Spot) 14,96 14,92 +0,3% +0,04 -3,4% Platin (Spot) 898,90 896,50 +0,3% +2,40 +12,9% Kupfer-Future 2,89 2,90 -0,2% -0,01 +9,6%

Für den Goldpreis ging es erstmals seit drei Handelstagen wieder nach unten. Die Feinunze fiel zum US-Settlement um 0,6 Prozent auf 1.282 Dollar. Angesichts einer erhöhten Risikofreude der Anleger mit den gestiegenen persönlichen Ausgaben standen die "sicheren Häfen" nicht hoch im Kurs.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

US-INNENPOLITIK

Der stellvertretende US-Justizminister Rod Rosenstein hat wie erwartet seinen Rücktritt eingereicht. In einem Schreiben an Präsident Donald Trump kündigte Rosenstein sein Ausscheiden aus dem Amt für den 11. Mai an. Rosensteins Verhältnis zu Trump galt schon lange als zerrüttet.

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Industrieproduktion März +1,4% (PROG: +1,0%) gg Vormonat

Industrieproduktion März -2,8% (PROG: -1,0%) gg Vorjahr

Index Frühindikatoren März 98,2 (Feb: 98,3)

KONJUNKTUR GROßBRITANNIEN

GfK-Verbrauchervertrauen Apr -13 (März: -13)

GfK-Verbrauchervertrauen Apr PROGNOSE: -11,5

5G-AUKTION

Bei der 5G-Frequenzauktion haben sich die Höchstgebote am Montag wieder nur leicht bewegt. Nach der 252. Runde summierten sich die Gebote für die insgesamt 41 angebotenen Frequenzblöcke auf 5,592 Milliarden Euro, wie die Bundesnetzagentur mitteilte. Am Freitag waren es 5,571 Milliarden Euro gewesen.

AIRBUS

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q19 ggVj 1Q19 ggVj 1Q18 Umsatz 12.549 +24% 12.682 +25% 10.119 EBIT bereinigt 549 >999% 531 >999% 14 EBIT 181 -9% 538 +170% 199 Ergebnis nach Steuern/Dritten 40 -86% 344 +22% 283 Ergebnis je Aktie 0,05 -86% 0,44 +19% 0,37 Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

Airbus hat im ersten Quartal bei steigenden Umsätzen operativ deutlich mehr verdient und den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. Außerordentliche Zuwächse erzielte Airbus zum Jahresstart im Flugzeuggeschäft.

BEIERSDORF

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q19 ggVj 1Q19 ggVj 1Q18 Umsatz Konzern 1.947 +8% 1.878 +4% 1.807 Umsatz Consumer 1.598 +8% 1.524 +3% 1.478 Umsatz Tesa 349 +6% 345 +5% 329 Organisches Wachstum 6,0 -- 3,7 -- 6,5 Angaben in Millionen Euro, organisches Wachstum in Prozent

DEUTSCHE BÖRSE

Nach zweistelligen Zuwachsraten 2018 ist die Deutsche Börse langsamer ins neue Jahr gestartet. Der zyklische Rückenwind in Form stark steigender Volatilitäten und der damit verbundene Absicherungsbedarf der Anleger weht nicht mehr so kräftig wie im Vorjahr. Dennoch übertraf der Börsenbetreiber die Schätzungen der Analysten auf der Ergebnisseite. Für das erste Quartal wurden folgende Zahlen bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q19 ggVj 1Q19 ggVj 1Q18 Nettoerlöse 721 +4% 723 +4% 692 Operative Kosten bereinigt 249 -2% 264 +4% 255 EBITDA bereinigt 476 +9% 461 +5% 438 EBITDA 451 +8% 437 +5% 418 Ergebnis nach Steuern 275 +11% 271 +9% 249 Ergebnis je Aktie 1,50 +12% 1,44 +7% 1,34

DEUTSCHE LUFTHANSA

BERICHTET 1. QUARTAL 1Q19 ggVj 1Q18 Umsatz 7.890 +3% 7.640 EBIT -344 -- 52 EBIT bereinigt -336 -- 52 Ergebnis nach Steuern/Dritten -342 -- -39 Ergebnis je Aktie -0,72 -- -0,08 das Unternehmen hatte am 15. April bereits vorab gerundeten Umsatz und EBIT bereinigt für das erste Quartal 2019 genannt Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

NEMETSCHEK

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q19 ggVj 1Q19 ggVj 1Q19 Umsatz 130 +27% 126 +23% 102 EBITDA 37 +32% 35 +25% 28 Ergebnis nach Steuern/Dritten 20 +20% k.A. -- 16 Ergebnis je Aktie 0,51 +19% 0,50 +16% 0,43 Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

MTU

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q19 ggVj 1Q19 ggVj 1Q18 Umsatz 1.131 +11% 1.110 +9% 1.016 EBIT bereinigt 188 +7% 179 +2% 175 Ergebnis nach Steuern bereinigt 134 +8% 126 +2% 123 Ergebnis je Aktie bereinigt k.A. -- 2,42 +1% 2,39 Ergebnis nach Steuern 127 +19% k.A. -- 106 Ergebnis je Aktie 2,04 0% k.A. -- 2,04 Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

RIB SOFTWARE

BERICHTET 1. QUARTAL 1Q19 ggVj 1Q18 Umsatz 47 +48% 32 EBITDA bereinigt 11,5 +17% 9,8 EBITDA 12,8 +31% 9,8 Ergebnis nach Steuern/Dritten 3,9 +8% 3,7 Ergebnis je Aktie 0,08 0% 0,08 Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

RWE

muss die im Zuge der Innogy-Zerschlagung erhaltene Mehrheitsbeteiligung an dem an dem tschechischen Verteilnetzbetreiber IGH wieder abgeben. Der Mitgesellschafter, ein von Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) geführtes Investorenkonsortium, habe ein Vorkaufsrecht für den Anteil in Höhe von 50,04 Prozent ausgeübt, teilte RWE mit. Der Verkaufspreis betrage rund 1,8 Milliarden Euro.

CECONOMY

der Mutterkonzern von Media-Markt und Saturn, hat ein Restrukturierungsprogramm beschlossen, um die Grundlagen für profitables Wachstum zu schaffen. Die Prozesse, Strukturen und Geschäftsaktivitäten der Gruppe sollen gestrafft und die Kosten gesenkt werden, wie Ceconomy mitteilte. Im Fokus stehen dabei die Zentral- und Verwaltungseinheiten in Deutschland.

MORPHOSYS

Das Biotechunternehmen Morphosys und I-Mab Biopharma haben einen ersten Patienten in einer klinischen Phase 3-Studie in Taiwan behandelt. Die Behandlung des ersten Patienten in dieser Studie löst eine Meilensteinzahlung an Morphosys in Höhe von 3 Millionen US-Dollar aus.

BBVA

Die spanische Bank BBVA hat im ersten Quartal einen Rückgang des Nettogewinns um 10 Prozent auf 1,16 Milliarden Euro verzeichnet. Analysten hatten dies weitgehend erwartet und der Bank leicht weniger zugetraut.

TELEKOM AUSTRIA

ist im ersten Quartal weiter gewachsen. Während das operative Ergebnis von Restrukturierungskosten gedrückt wurde, verdiente das österreichische Unternehmen dank geringerer Abschreibungen unter dem Strich gut drei Mal so viel wie im Vorjahreszeitraum. Die Jahresprognose wurde bestätigt.

ALPHABET

Googles Mutterkonzern Alphabet hat im ersten Quartal einen Gewinneinbruch erlitten und mit den Einnahmen die Analystenprognosen verfehlt.

SAMSUNG

hat im ersten Quartal einen herben Gewinneinbruch erlitten. Der Gewinn in den ersten drei Monaten 2019 sank im Vergleich zum Vorjahresquartal um knapp 57 Prozent. Der Umsatz ging in dem Zeitraum um 13,5 Prozent zurück.

