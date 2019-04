flatex Morning-news EUR/USD: Das Währungspaar EUR/USD konnte am Montag eine erste ...

Das Währungspaar EUR/USD konnte am Montag eine erste Erholungsbewegung zum Monatsende hin vollziehen. Zudem positioniert sich der Markt kurz vor dem Fed-Zinsentscheid am Mittwoch und es kam zu leichten Gewinnmitnahmen der "EUR/USD-Shorties". Zwar wird für den 01. Mai seitens der Fed keine Zinsänderung erwartet, doch wenn man sich mit den künftigen Zinsentscheiden der US-Notenbank auseinandersetzt, so steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung bereits im Oktober 2019 auf über 50 Prozent und im Januar 2020 sogar auf rund 70 Prozent an.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 02. April 2019 von 1,1183 bis zum jüngsten Zwischenhoch des 17. April 2019 bei 1,1324, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu ermitteln. Die Widerstände wären bei 1,1217/1,1237/1,1254/1,1270/1,1291 und 1,1324, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 1,1357/1,1377 und 1,1411 auszumachen. Die Unterstützungen wären bei den Marken von 1,1150/1,1130/1,1097/1,1076 und 1,1043 in Betracht zu ziehen.

