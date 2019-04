flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex konnte zum Wochenauftakt leicht zulegen ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex konnte zum Wochenauftakt leicht zulegen und schloss am Montag via Xetra-Handel mit einem Kursplus von 0,10 Prozent bei 12.328,02 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug allerdings nur 2,86 Mrd. Euro. Auch die umsatzstärksten europäischen Indizes wiesen durchweg kleinere Zugewinne auf. Der EuroStoxx50 beendete den Handelstag mit einem mageren Plus von 0,04 Prozent bei 3.501,94 Zählern. Bereits am Vormittag wurden eine Reihe volkswirtschaftlicher Daten für die Eurozone im April publiziert. Insgesamt fielen die Daten in Bezug auf das Dienstleister-, Industrie-, Verbraucher- und Wirtschaftsvertrauen im Vergleich zu den Konsensschätzungen schwächer aus. Lediglich das Dienstleister- und Verbrauchervertrauen konnte minimal punkten. Die US-Wirtschaftsdaten mit den Konsumausgaben im März konnten mit einem Zuwachs von 0,9 Prozent (MoM) jedoch überzeugen - hier wurde zuvor ein Plus von 0,7 Prozent erwartet. Auch von der Unternehmensseite gab es Quartalsmeldungen. Die US-Baumarktkette Loews wies im Gegensatz zur Prognose von einem Gewinn von 0,95 US-Dollar einen Gewinn je Aktie in Höhe von 1,27 US-Dollar bei einem Umsatz von 3,76 Mrd. US-Dollar aus und übertraf damit die Konsensschätzungen deutlich. An der Wall Street schlossen die drei führenden Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 allesamt mit Kursgewinnen. Bis dato konnten der NASDAQ100 bei 7.851,97 Punkten und der S&P500 bei 2.949,52 Punkten neue Allzeithochs ausbilden. Der Dow Jones hingegen ist derzeit noch rund 350 Indexpunkte von seinem Rekordhoch von 26.951,81 Punkten entfernt. Nach dem US-Börsenschluss veröffentlichte Alphabet die aktuellen Zahlen zum ersten Quartal 2019. Der Technologiekonzern publizierte anstatt eines prognostizierten Umsatzes von 37,33 Mrd. US-Dollar einen Umsatz in Höhe von 36,33 Mrd. US-Dollar und verfehlte somit die Markterwartung. Der Gewinn je Aktie wurde anstatt mit 10,44 US-Dollar mit 9,50 US-Dollar ausgewiesen. Der Quartalsgewinn rutschte auf 6,7 Mrd. US-Dollar ab. Schuld für dieses den Markt enttäuschende Zahlenwerk hatte vor allem eine Milliardenstrafe der EU-Wettbewerbsbehörde in Höhe von rund 1,5 Mrd. Euro, die der Google-Mutterkonzern Alphabet zu berappen hat.

Am Dienstag stehen als volkswirtschaftliche Highlights um 09:55 Uhr die deutschen Arbeitslosenzahlen für den April, um 11:00 das Eurozone-BIP für das erste Quartal, um 14:00 Uhr die deutschen Verbraucherpreise für den April und um 16:00 Uhr das US-Verbrauchervertrauen für den April zur Veröffentlichung an. Von der Unternehmensseite werden Quartalsergebnisse von Airbus (NL), Deutsche Lufthansa (DE), Repsol (ES), BP (GB) und den US-Konzernen Eli Lilly, General Electric, Merck & Co, Pfizer, McDonald's, Amgen, Mondelez und Apple erwartet.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte notierten am Dienstag kurz vor dem jeweiligen Handelsende bis auf die festlandchinesischen Indizes in der Verlustzone. Die US-Futures wiesen überwiegend leichte Kursverluste auf. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 12.315 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex startete mit einem kleinen Kursaufschlag in die neue Börsenwoche und schloss am Montag via Xetra mit einem Gewinn von 0,10 Prozent bei 12.328,02 Punkten. Ausgehend vom Tageshoch und gleichzeitig dem Jahreshoch vom 29. April 2019 bei 12.376,06 Punkten bis zum Tagestief des 29. April 2019 bei 12.266,34 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände wären bei 12.350 und 12.376 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 12.402/12.418/12.444/12.460 und 12.486 Punkten zu ermitteln. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 12.308/12.292 und 12.266 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 12.241/12.224/12.199/12.183 und 12.157 Punkten in Betracht.

