Der DAX im gestrigen Handelsverlauf stabil - ein Ausflug über das jüngste Top in Richtung 12.400 wurde ab verkauft, ein Rücksetzer unter 12.300 hingegen aufgefangen. So zeigt sich weiterhin eine Range im kurzfristigen Handelsverlauf. Diese dürfte vorerst nicht verlassen werden. Einerseits wachsen die Bäume vor dem morgigen Feiertag nicht in den Himmel, andererseits sind noch Impulse seitens der US-Notenbank ...

