Coreo AG gibt vorläufige Konzernzahlen (IFRS) für 2018 bekannt DGAP-News: Coreo AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Coreo AG gibt vorläufige Konzernzahlen (IFRS) für 2018 bekannt 30.04.2019 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Coreo AG gibt vorläufige Konzernzahlen (IFRS) für 2018 bekannt * Coreo berichtet erstmals auf Konzernbasis (IFRS) * Mieteinnahmen von TEUR 383 um knapp 400 % auf TEUR 1.507 gesteigert * Immobilienbestand auf TEUR 40.963 vervierfacht * Konzernjahresergebnis bei TEUR 1.660 * Fortsetzung des dynamischen Wachstums für 2019 erwartet Frankfurt am Main - 30. April 2019 - Zur Erhöhung der Transparenz wird die Coreo erstmals für das Geschäftsjahr 2018 einen Konzernjahresabschluss nach IFRS erstellen. Auf Basis der vorläufigen Konzernzahlen hat die Gesellschaft auch im Jahr 2018 ihren dynamischen Wachstumskurs fortgesetzt. Mit dem Erwerb von 430 Kleinwohnungen in Göttingen und des aus zwölf innerstädtisch gelegenen Büro- Geschäftshäusern bestehenden Hydra-Portfolios wurde der Immobilienbestand auf TEUR 40.963 (Vorjahr TEUR 10.280) vervierfacht. Dabei kam es durch die erstmalige Bewertung der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien (Investment Properties) zu einer positiven Wertänderung von TEUR 2.643. Gleichzeitig stiegen die Mieteinnahmen gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.124 auf TEUR 1.507. Neben den im Jahresverlauf 2018 übernommenen Wohnungen trugen hierzu die erstmalig für ein volles Jahr vereinnahmten Erlöse aus den im Jahr 2017 erworbenen Immobilien bei. Zudem leisteten Immobilienverkäufe einen substanziellen Umsatz- und Ergebnisbeitrag. Bei einem Konzerngesamtumsatz von TEUR 8.894 (Vorjahr TEUR 482) wurde ein Ergebnis in Höhe von TEUR 1.660 (Vorjahr TEUR 3.084) erzielt. Das Vorjahresergebnis war dabei durch vorgenommene Zuschreibungen sowie Erträge aus dem Abgang von Beteiligungen im Volumen von TEUR 3.999 geprägt. Im Zuge der Begebung einer mit einem Kupon von 10 % ausgestatteten Optionsanleihe im Volumen von TEUR 20.000 kam es bei den Finanzaufwendungen zu einem Anstieg um TEUR 2.395 auf TEUR 2.527. Durch die Ende 2018 erfolgte Teilrückzahlung im Umfang von TEUR 5.000 Millionen wird der Zinsaufwand aus der Anleihe in 2019 entsprechend um 25 % sinken. Insgesamt betrugen die finanziellen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag TEUR 35.316 nach TEUR 7.456 im Vorjahr. Bei den finanziellen Vermögenswerten kam es infolge von Abgängen im Volumen von TEUR 2.206 sowie Wertänderungen in Höhe von TEUR 1.690 zu einem Rückgang von TEUR 12.016 auf TEUR 8.120. Der Net Asset Value (Substanzwert des Unternehmens) stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt von TEUR 19.437 auf TEUR 30.816. Infolge der im Dezember zu einem Bezugspreis von 1,60 EUR durchgeführten Kapitalerhöhung stieg die Zahl der Aktien von 9.360.000 auf 15.945.880. Auf Basis der um über 70 % erhöhten Aktienzahl beläuft sich der Net Asset Value unter Berücksichtigung der latenten Steuern je Aktie auf 1,93 EUR (Vorjahr: 2,07 EUR auf Basis 9.360.000 Aktien). Der Vorstand ist der Meinung, dass mit Abschluss der geplanten Maßnahmen an den Immobilien des Hydra- und des Göttinger Appartement-Portfolios erhebliche Zuschreibungspotenziale bestehen. Für das laufende Geschäftsjahr geht der Vorstand von einer Fortsetzung des dynamischen Wachstums des Immobilienbestands sowie der Mieteinnahmen aus. Neben neuen Objekten sollen hierzu im Besonderen Erstvermietungen von Objekten des Hydra-Portfolios beitragen. Für die weitere Expansion kann das Unternehmen auf liquide Mittel in Höhe von TEUR 14.033 (Vorjahr TEUR 4.864) zurückgreifen. Die endgültigen Ergebnisse wird das Unternehmen zusammen mit dem Konzernjahresabschluss rechtzeitig vor der Hauptversammlung veröffentlichen. Der nach den Regeln des HGB erstellte Einzelabschluss der Coreo AG steht ab sofort unter www.coreo.de in der Rubrik "Investoren" zum Download zur Verfügung. Über die Coreo AG Die Coreo AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und Wohnimmobilien fokussiertes und dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen. Investitionen erfolgen in Immobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf, bevorzugt in Mittelzentren. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios. Sprache: Deutsch Unternehmen: Coreo AG Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt am Main Deutschland ISIN: DE000A0B9VV6 WKN: A0B9VV