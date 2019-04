Von Pietro Lombardi

PARIS (Dow Jones)--Der Bau- und Infrastrukturkonzern Vinci hat einen Milliardenauftrag in Kanada an Land gezogen. Wie das französische Unternehmen mitteilte, soll ein Vinci-Joint-Venture eine Stadtbahnlinie in der kanadischen Hauptstadt Ottawa für 1,7 Milliarden Euro ausbauen. Vinci hat einen Anteil von 40 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen.

