Es wird erwartet, dass die US-Notenbank die Zinssätze auf ihrer Sitzung in dieser Woche unverändert halten wird, um so das jüngste, stärker als erwartete, Wirtschaftswachstum der USA gegen die schleppende Inflation auszugleichen. US-Beamte der Fed haben in den letzten Wochen kein Signal für eine Änderung des Leitzinses der US-Notenbank gegeben, der derzeit in einer Bandbreite von 2,25 Prozent bis ...

