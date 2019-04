Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich vor Xetra-Handelsstart mal wieder eine etwas gemächliche Gangart ab. Wie schon in den vergangenen Tagen zeigen vorbörsliche Indikatoren nachgebende Indexstände an. Für den Dax +0,10% wird nach dem gestrigen Verlaufs-Jahreshoch nun ein kleines Minus von 0,3 Prozent auf knapp 12.300 Zähler erwartet.Zum Wochenbeginn war der Dax mit 12.376 Zählern auf den höchsten ...

