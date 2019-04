Hannover (www.aktiencheck.de) - Die jüngst in Peking gemeldeten BIP-Zahlen zeigen, dass sich das Wirtschaftswachstum im Reich der Mitte zum Start des neuen Jahres stabilisieren konnte, so die Analysten der Nord LB. Im Jahresvergleich habe der reale Output im 1. Quartal abermals um 6,4% angezogen. Einige monatlich gemeldete Konjunkturindikatoren hätten zwar bereits recht frühzeitig dezente Hinweise in diese Richtung gesendet, viele Marktteilnehmer (und die Analysten der Nord LB) hätten allerdings doch die Gefahr der Veröffentlichung von leicht schwächeren Daten zum Wirtschaftswachstum in der wichtigsten asiatischen Volkswirtschaft gesehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...