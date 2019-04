FRANKFURT (Dow Jones)--In Sachsen haben die Preise im April spürbar angezogen. Wie das Statistische Landesamt meldete, kletterten die Verbraucherpreise um 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat. Pünktlich zum Start in die Osterferien stiegen die Preise an den Tankstellen um fast 4 Prozent. Teurer wurden auch Übernachtungen in Hotels und Pensionen (2,0 Prozent) sowie in Feriendörfern und auf Campingplätzen (2,9 Prozent).

Die Jahresteuerung betrug im April 1,9 Prozent und lag damit höher als in den ersten drei Monaten dieses Jahres mit jeweils 1,4 Prozent.

Für Gesamtdeutschland (Bekanntgabe um 14.00 Uhr) erwarten Volkswirte, dass die Verbraucherpreise im April gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent gestiegen sind. Die jährliche Inflationsrate soll ihrer Prognose zufolge von 1,3 auf 1,5 Prozent zulegen.

=== April März +++ veröffentlicht: Sachsen +0,9% gg Vm +0,5% gg Vm +1,9% gg Vj +1,4% gg Vj +++ noch nicht veröffentlicht: Bayern xx,x% gg Vm +0,5% gg Vm xx,x% gg Vj +1,5% gg Vj Brandenburg xx,x% gg Vm +0,4% gg Vm xx,x% gg Vj +1,1% gg Vj Hessen xx,x% gg Vm +0,5% gg Vm xx,x% gg Vj +1,4% gg Vj Baden-Württemberg xx,x% gg Vm +0,3% gg Vm xx,x% gg Vj +1,5% gg Vj Nordrhein-Westfalen xx,x% gg Vm +0,4% gg Vm xx,x% gg Vj +1,5% gg Vj --------------------------------------------------------- Deutschland +0,4% gg Vm* +0,4% gg Vm (14.00 Uhr) +1,5% gg Vj* +1,3% gg Vj * = Prognose ===

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/smh

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2019 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.