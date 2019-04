Daimler stellt den Verkauf des Zweisitzers Smart in den USA und Kanada ein. Der rückläufige US-Automarkt und hohe Kosten für die Anpassung des Smart an die US-Vorschriften sorgten für das Aus des Kleinwagens. Dafür setzt Daimler mit smart in Zukunft verstärkt auf China. Dafür hat Daimler den Autobauer Geely mit ins Boot geholt. Ein guter Deal. Die Aktie setzt in der Zwischenzeit ihre Aufwärtsbewegung fort.

Den vollständigen Artikel lesen ...