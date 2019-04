BERLIN (Dow Jones)--Die Union hat in einer Umfrage weitere Verluste erlitten. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen CDU und CSU auf 28 Prozent und damit zwei Punkte weniger als in der Vorwoche, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend. Die Grünen gewinnen nach der Umfrage hingegen zwei Punkte auf 19 Prozent, die Linke verliert einen Punkt auf 9 Prozent, und SPD (16 Prozent), AfD (14 Prozent) und FDP (10 Prozent) halten ihre Ergebnisse aus der Vorwoche.

"Es schadet der CDU, wenn Parteivorsitz und Kanzleramt nicht in einer Hand liegen", konstatierte Insa-Chef Hermann Binkert. "Eine Kanzlerin auf Abruf, die auf Distanz zu ihrer Partei geht, und eine Vorsitzende, die nicht ihre Kanzlertauglichkeit beweisen kann, überzeugen nicht wirklich."

Neben einer Jamaika-Koalition aus CDU/CSU, FDP und Grünen mit insgesamt 57 Prozent gäbe es laut der aktuellen Erhebung, für die vom 26. bis zum 29. April insgesamt 2.005 Personen befragt wurden, auch noch eine parlamentarische Mehrheit für eine Kenia-Koalition aus Union, SPD und Grünen mit zusammen 63 Prozent und eine Deutschland-Koalition mit 54 Prozent. Eine große Koalition aus CDU/CSU und SPD käme zusammen nur noch auf 44 Prozent und damit 9,4 Punkte weniger als bei der Bundestagswahl 2017.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2019 03:05 ET (07:05 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.