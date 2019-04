OTI Greentech AG: Dr. John C. Kisalus künftig Alleinvorstand DGAP-Ad-hoc: OTI Greentech AG / Schlagwort(e): Personalie OTI Greentech AG: Dr. John C. Kisalus künftig Alleinvorstand 30.04.2019 / 09:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR OTI Greentech AG: Dr. John C. Kisalus künftig Alleinvorstand Berlin, 30. April 2019 - Der Aufsichtsrat der OTI Greentech AG (WKN A2TSL2) hat das bisherige Vorstandsmitglied Dr. John C. Kisalus als Alleinvorstand und CEO mit Wirkung zum 1. Mai 2019 bestellt. Der bisherige Vorstandsvorsitzende (CEO), Joe Armstrong, scheidet plangemäß mit Ablauf seines Vertrages zum 30. April 2019 aus dem Vorstand aus. Joe Armstrong war maßgeblich für die Neuausrichtung der Gesellschaft verantwortlich, die inzwischen weitgehend abgeschlossen ist. Der Aufsichtsrat dankt Joe Armstrong für die erfolgreiche Arbeit im Zuge der Umstrukturierung der Gesellschaft. Kontakt: OTI Greentech AG Dr. John C. Kisalus info@oti.ag Tel. +49 30 220 136 900 Potsdamer Platz 1, 7.OG 10785 Berlin edicto GmbH Axel Mühlhaus, Dr. Sönke Knop sknop@edicto.de Tel. +49 69 905505-51 Eschersheimer Landstr. 42-44 60322 Frankfurt 30.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: OTI Greentech AG Potsdamer Platz 1 10785 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 220 136 900 Fax: +49 30 690 884 88 E-Mail: info@oti.ag Internet: www.oti.ag ISIN: DE000A2TSL22 WKN: A2TSL2 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: 805149 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 805149 30.04.2019 CET/CEST ISIN DE000A2TSL22 AXC0131 2019-04-30/09:41