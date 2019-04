Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: PSI Software AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu PSI Software AG Unternehmen: PSI Software AG ISIN: DE000A0Z1JH9 Anlass der Studie: Zahlen erstes Quartal 2019 Empfehlung: Kaufen seit: 30.04.2019 Kursziel: 21,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 29.06.2018, vormals Halten Analyst: Thorsten Renner Erfreulicher Jahresauftakt Die PSI Software AG kommt bei ihrer Transformation vom Projekthaus zum umfassenden Produktanbieter weiter voran. Zum Jahresende 2018 waren nämlich bereits zwei Drittel der Produkte auf die Technologieplattform des Konzerns umgestellt. Mit anhaltend hohen Ausgaben für Forschung und Entwicklung arbeitet die Gesellschaft aber ebenfalls an der Erneuerung der Produktbasis, auch um den technologischen Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb zu halten. Die zunehmende Digitalisierung wird die Entwicklung auch in den kommenden Jahren prägen. Bereiche wie Energieversorgung oder Logistik bescheren hier noch enormes Wachstumspotenzial. Aber auch im Bereich der Elektrizität oder im Öffentlichen Personenverkehr spielt die Digitalisierung eine immer größere Rolle und eröffnet dem Konzern somit ebenfalls Wachstumschancen. Mit der Übernahme von PRINS hat die Gesellschaft zudem ihre Position bei Netzleitsystemen weiter ausgebaut. Umfangreiches Potenzial macht der Vorstand auch durch den weiteren Ausbau der Produktionskapazitäten für Elektrofahrzeuge sowie die damit verbundenen Investitionen in Fertigungsprozesse und Software aus. Auch der Aufbau einer Ladeinfrastruktur und deren Management erfordern neue Lösungen. Hier ist PSI mit neuen Produkten bereits hervorragend aufgestellt. Nach der erfolgreichen Migration zusätzlicher Produkte auf die einheitliche Softwareplattform steht nun die Ausweitung des Volumens auf der Agenda. Der Vorstand rechnet auch mit einer Erhöhung des margenstarken Lizenz-, Wartungs-, Upgrade- und Cloudgeschäfts. Aufgrund der erwarteten Steigerung der Umsatzanteile dieser Bereiche sind wir davon überzeugt, dass die PSI Software AG mittelfristig zweistellige Ergebnismargen erwirtschaften kann. Für das Geschäftsjahr 2020 prognostizieren wir einen Gewinnanstieg auf 0,95 Euro je Aktie. Auf dieser Basis weist der PSI-Anteilschein derzeit ein KGV von 19,0 auf. Angesichts der wachsenden Bedeutung der Digitalisierung in nahezu allen Segmenten sehen wir PSI auch in den kommenden Jahren auf dem Wachstumspfad. Mit den jetzt vorgelegten Zahlen befindet sich der Konzern auf einem guten Weg, unsere Prognose für das Gesamtjahr 2019 zu erfüllen. Auch wenn sich der Aktienkurs in den vergangenen Wochen bereits positiv entwickelt hat, machen wir auf der Kursseite weiteres Potenzial aus. Vor allem der von uns erwartete überproportionale Ergebnisanstieg im kommenden Jahr sollte für weitere Impulse sorgen. Vor diesem Hintergrund belassen wir unser Kursziel für die PSI-Aktie bei 21,00 Euro und bekräftigen unsere Empfehlung, das Papier zu ??zKaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17913.pdf Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179374 - 26 Fax: +49 (0) 211 / 179374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0) 2501 / 44091 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 44091 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

